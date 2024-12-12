«Мы пожертвуем Украиной, забудьте о морали»: Фицо предсказал исход конфликта с Россией Премьер Фицо: Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина непременно проиграет, потому что у нее нет шансов переломить текущие успехи России на поле боя. По мнению политика, Киев изначально позволил втянуть себя в «авантюру», а Запад просто хотел таким образом «поставить русских на колени». Однако санкции не сработали, а после окончания конфликта с Россией будут поддерживать отношения и торговать, добавил Фицо.

Запад в итоге смирится с поражением Украины и пожертвует ей, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

«Наступит момент, кода Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — считает Фицо.

По его мнению, Киев в итоге потеряет треть территории страны и не попадет в НАТО. Словакия со своей стороны против принятия Украины в альянс, хотя не возражает насчет вступления в ЕС. В то же время Украина, скорее всего, получит гарантии безопасности от союзников по окончанию конфликта. Такими могут стать, например, иностранные войска на ее территории.

«Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут», — отметил политик.

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Запад хочет войны на Украине, чтобы таким образом ослабить Россию и «поставить русских на колени» с помощью санкций, добавил премьер. Однако эти усилия не дали ожидаемых плодов, Россия все еще наступает на Украине, а санкционная политика не работает.

«Каков результат? Российские [военные] завоевывают все больше территории, санкции не работают, а Украина уже не может вести переговоры с крепких позиций <...> Украина позволила втянуть себя в авантюру, которая не может хорошо закончиться для нее», — описал ситуацию премьер.

Фицо выступает за немедленное урегулирование конфликта и подписание мирного соглашения. Словакия поддерживает план, предложенный Бразилией и Китаем. Страны представили его весной этого года, проект включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта .

«Любая война однажды заканчивается <...> И это происходит всегда за столом переговоров. Целые нации могут быть уничтожены, но конфликты однажды заканчиваются», — резюмировал премьер.

Что касается роли США, реальные действия нового американского президента Дональда Трампа могут отличаться от его предвыборных речей. Ранее Трамп неоднократно обещал закончить военные действия в кратчайший срок.

«Конечно, это были предвыборные слова, но он должен будет что-то показать, а сейчас мы видим несколько двусмысленных заявлений», — заявил Фицо.

«Мы должны начать нормальный диалог с Россией»

Фицо также рассказал, что стремится к улучшению отношений с Москвой. По его мнению, после конфликта и другие страны не смогут избегать связей с Россией из-за экономических интересов.

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, все станет как обычно. Все поедут туда [в Россию], все захотят вести торговлю. Забудьте о морали, когда дело касается международной политики», — подчеркнул Фицо.

В конце ноября премьер принял приглашение российского президента Владимира Путина приехать в Москву на традиционный парад в честь Дня Победы. Тогда Фицо прокомментировал, что «с удовольствием» согласился поучаствовать в этом мероприятии.

«Как кто-то может говорить мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать, если Словакия была освобождена Красной армией <...> Я считаю личным долгом, ведь это будет 80-летие [освобождения Чехословакии]. Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, и Вторая мировая война никогда бы не была выиграна», — указал политик.

По словам Фицо, он осознает, что высказывает по отношению к России непопулярные на Западе мысли. Премьер признался, что из-за этого чувствует себя «паршивой овцой в семье Европы».

«Я понимаю, почему возник этот конфликт. Но невозможно решать проблемы, используя военную силу и нарушая международное право. Это явно противоречит моему взгляду на то, как работает внешняя политика», — сообщил Фицо.

Зеленский продолжает требовать гарантии

Киев, по последней информации СМИ, не настроен на прекращение огня. Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи с Трампом заявил, что сначала для этого нужны «гарантии», передали источники Reuters. Трамп же настаивает на немедленной остановке боевых действий и начале переговоров. Украинский лидер также пытался убедить американца в том, что Путин изменился и уже не тот, что был во время прошлого срока Трампа на посту президента США.

Кроме того, Зеленский по-прежнему пытается добиться приглашения в НАТО. «Мы не можем быть в НАТО сейчас, но можем получить приглашение вступить в НАТО. Вот что мы обсуждали [с Трампом]», — рассказал украинский лидер.

Венгрия предложила приостановить военные действия ради приближающегося Рождества, однако на Украине не пошли даже на это. Там пояснили, что такой шаг не имеет смысла, и Венгрия продвигает его только ради лишнего самопиара.

«С точки зрения логистики войны и мира это не имеет никакого смысла <...> выгодно только России», — высказался советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.