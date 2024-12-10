Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года Увеличенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января 2025 года

В России готовятся увеличить штрафы за самые частые нарушения ПДД. Суммы вырастут значительно, более того, сократят возможность оплатить штрафы со скидкой в течение 20 дней. Также власти рассчитывают забрать часть дохода от таких штрафов в пользу федерального бюджета. За что придется платить больше и как изменится система скидок за «быструю» оплату — в материале «Газеты.Ru».

За какие нарушения ПДД увеличат штрафы?

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил увеличение штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения, соответствующее постановление опубликовано на странице законопроекта.

Рост штрафов уже поддержали в первом чтении в конце ноября, теперь документу предстоят второе и третье чтения. Дума рассмотрит его на пленарном заседании 12 декабря. Если законопроект примут, то уже с 1 января 2025 года штрафы в среднем вырастут в 1,5 раза .

За какие нарушения придется платить больше:

— За пьяное вождение — увеличение штрафа с 30 тыс. до 45 тыс. рублей, то же касается передачи своих прав на транспорт другому лицу;

— За превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков, разметки штраф поднимут с 500 — 5 тыс. рублей до 750 — 7,5 тыс. рублей. При этом превышение скорости является самым частым нарушением ПДД, согласно статистике 2023 года;

— За выезд на встречную полосу штраф вырастет с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей;

— За езду непристегнутым — с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

— За причинение легкого вреда здоровью штраф увеличится с 2,5–5 тыс. рублей до 3,7–7,5 тыс. рублей; причинение среднего вреда здоровью — с 10–25 тыс. рублей до 15–37,5 тыс. рублей.

Можно ли будет оплатить штраф со скидкой?

Размер скидки на оплату штрафов собираются понизить.

Сейчас водитель может заплатить всего половину суммы, если успеет закрыть штраф в течение 20 дней с его получения. Например, 250 рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч вместо 500 рублей.

После принятия поправок платить придется уже минимум 75% , но в течение 30 дней. Близкий к правительству источник «Ведомостей» пояснил, что скидку вводили, чтобы больше автолюбителей оплачивали штрафы вовремя и онлайн.

«Культура оплаты штрафа «со скидкой» и в электронном виде уже достаточно глубоко укоренилась, поэтому свою цель она достигла», — резюмировал собеседник газеты.

В то же время «Российская газета» отмечает, что в законодательстве 30 суток «никак не обозначены».

«У нас есть 10 суток на обжалование наказания. Причем не с момента вынесения постановления, а с момента его получения на руки. А есть еще 60 суток на уплату штрафа, которые считаются по истечении 10 суток на обжалование. Откуда взялись 30 суток?» — интересуется издание.

Куда направят доходы от штрафов?

Помимо увеличения штрафов за нарушения ПДД, власти хотят перераспределить доход от них. Сейчас все выплаты идут в бюджет региона, где было выписано постановление о штрафе. Теперь же 25% в любом случае пойдут в федеральный бюджет . В прошлым году субъекты России получили благодаря таким штрафам 119,2 млрд рублей, больше всего доход составил в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

И те, и другие поправки не вносили отдельным законопроектом, а добавляют к другим документам, изначально посвященным иным вопросам и прошедшим первое чтение в Думе.

«Примечательна сама процедура внесения законопроекта [об увеличении штрафов]. Его не вносили просто так, как самостоятельный. Сначала его пытались прикрепить к законопроекту, который уже прошел первое чтение в Госдуме, о введении наказания за опасное вождение. Но этот вариант почему-то не прошел. После этого поправки прикрепили к поправкам, которые вводят увеличение наказания за езду без полиса ОСАГО. И тоже ко второму чтению», — пишет «Российская газета».

Что касается поправок о перераспределении прибыли от штрафов, их решили «пристегнуть» к законопроекту о поправках в Бюджетный кодекс, который первоначально касался темы выплаты субсидий госкорпорациям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 декабря одобрила такое изменение в документе.

Сколько платят нарушители ПДД в других странах?

Несмотря на повышение штрафов, Россия останется на среднем уровне среди стран по этому значению, говорит доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

«В Германии штрафы за превышение скорости варьируются от €10 до €680, а в США — от $100 до $500. В Финляндии штрафы привязаны к доходу водителя, что делает наказание более справедливым, рассуждает Щербаченко. В Саудовской Аравии в дополнение к денежному штрафу (500 риалов — примерно 12 тыс. рублей) нарушитель наказывается также тремя днями тюремного заключения», — отмечают «Ведомости» со ссылкой на эксперта.

По данным «Ъ», штрафы за скорость не менялись с 2007 года, за пьяное вождение — с 2014 года, за проезд на красный свет — с 2011 года. А вот инфляция за это время выросла уже на 70%, отметил Щербаченко.