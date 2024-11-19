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Кабмин поддержал повышение штрафов за нарушения ПДД в России

«Интерфакс»: в Правительстве РФ поддержали повышение штрафов за нарушение ПДД

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российское Правительство планирует поддержать поправки об увеличении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Проект поправок одобрен, но текст будет дорабатываться», — сказал собеседник агентства.

Согласно проекту, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1 до 1,5 тыс. рублей. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 до 45 тыс. рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусматриваются максимальные размеры санкций. Кроме того, увеличатся штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Изменения коснутся и условий оплаты штрафов: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней, водители смогут уплачивать 75% штрафа, но в течение увеличенного срока — 30 дней.

Ранее сообщалось, что транспортный налог в Москве будут повышать на 10% в год.

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