«Речь идет о борьбе за власть»: в Госдуме рассказали о причинах протестов в Абхазии Депутат Затулин усомнился, что протесты в Абхазии приведут к госперевороту

11 ноября в столице Абхазии начались протесты после задержания активистов (Омара Смыра, Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамии), выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией и напавших на депутата. К утру следующего дня протестующие заблокировали три ключевых моста Сухума. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в колонке для «Газеты.Ru» объяснил, что истинной причиной беспорядков стала борьба за власть. Он усомнился в том, что происходящее закончится госпереворотом.

Их задержали не потому, что они выступили против закона [о ратификации соглашения с РФ]. Задержали их за то, что они побили депутата. Задержали конкретно бывшего депутата [Гарри] Кокая, который был организатором этой драки и который после заседания парламента попытался нанести ущерб, побить действующего депутата [Национального собрания Алмаса Акабу — «Газета.Ru»].

Следует ли в каждой попытке выступить против власти сразу видеть угрозу государственного переворота?

Конечно, у Абхазии есть своя история. По крайней мере дважды в Абхазии действующие президенты вынуждены были уходить в результате волнений, которые организовывались их противниками. Правда, один из них, Александр Анкваб — ныне действующий премьер, который ушел в свое время с поста президента, а потом через какое-то время вернулся к власти, но в роли председателя правительства.

Турбулентность в Абхазии задана теми внутренними противоречиями, которые существуют в обществе и связаны с медленным, неспешным выздоровлением республики от последствий грузино-абхазского конфликта, называющимся в Абхазии Отечественной войной абхазского народа 1992-1993 годов.

Абхазия развивается на основе связей с Россией, что не подлежит никакому сомнению, потому что ее основные доходы создаются благодаря туристическому сезону, цитрусовому или мандариновому сезону, который сейчас в разгаре.

Абхазия гарантировала свою независимость и безопасность после того, как Россия вначале признала в 2008 году Абхазию, Южную Осетию по итогам конфликта и принуждения Грузии к миру, а затем договорилась с республикой о военном союзе. Там размещены наши воинские части и, несмотря на сезонное потепление с Грузией, которое сейчас отмечается, нет никаких планов в России отказываться от признания Абхазии.

Но есть серьезное беспокойство по поводу того, что Абхазия медленно идет по пути экономического развития.

Здесь сказываются бесконечная борьба за власть и фобии, которые носят родовой характер. Собственно говоря, одной из причин грузино-абхазского конфликта было то, что абхазы переставали чувствовать себя хозяевами на своей земле, превратились в этническое меньшинство. И с этих пор те, кто хотят на это обратить внимание в Абхазии, озабочены тем как бы им не утратить национальный характер абхазского государства.

На самом деле Абхазия — многонациональное государство. Там живут абхазы, армяне, русские, мингрелы в определенном количестве в пограничном Гальском районе и так далее. И вот то, что на наших глазах происходит, с одной стороны, попытки действующей власти активизировать экономическое развитие, решать проблемы безработицы в Абхазии, которые достигают очень больших показателей, к сожалению, привлечь для этого инвестиции, которые готовы прийти, но требуют гарантий.

Попытки нахрапом осуществлять такие инвестиции после событий 90-х годов в ряде случаев привели к плачевным результатам: отъем производства, конфликты всякого рода. И, собственно говоря, инвесторы на законном основании просят дать им гарантии, создать режим благоприятствования. Вокруг этого оппозиция решила устроить бой, потому что, эксплуатируя эти страхи абхазского населения, пытается доказать, что если пойти навстречу и поддержать предлагаемые нововведения в экономической области, то якобы завтра в Абхазию переселится вся Россия, и абхазы перестанут быть хозяевами на своей земле.

Вот что является официальными претензиями. Но подоплека самая простая — речь идет о борьбе за власть.

В августе Россия была вынуждена заморозить дотации: 170 млн рублей ежемесячно направлялось на доплату бюджетникам, то есть всем, кто занят в бюджетной сфере в Абхазии. Это не только чиновники, это врачи, учителя и так далее.

Это произошло потому, что Абхазия не смогла к этому моменту выполнить данное на межгосударственном уровне обещание принять несколько важных законодательных актов.

Во-первых, о признании юрисдикции арбитражных судов. Мы сталкивались с ситуацией, когда граждане Абхазии, кстати, почти все они же граждане Российской Федерации, игнорировали решения арбитражных судов, которые приняты в России и которые исходят из необходимости защиты наших инвестиций. И мы на взаимоприемлемой основе подписали документ о взаимном признании арбитражных судов: абхазских в России, российских в Абхазии.

Казалось бы, что здесь криминального или подозрительного? Но оппозиция в этом вопросе пыталась бросить тень на эти документы, потому что привыкла к тому, что на территории Абхазии мы делаем, что хотим, и не обращаем ни на какого внимания, в том числе и на Россию, когда дело касается экономики. Это было преодолено в сентябре, парламент это поддержал уже после того, как был объявлен мораторий или заморозка дотаций.

Еще два документа, который требуется согласовать для того, чтобы эту страницу перевернуть, связанную с прежде принятым Россией решением о приостановлении дотаций — это то, что на пятницу назначено, то есть принятие ратификации подписанного между Абхазией и Россией соглашения о гарантиях инвестиций, и вчера принятый закон о возможности строительства апартаментов, жилья и продажи его в собственность гражданам Российской Федерации в трех депрессивных районах Абхазии, граничащих с Грузией.

История этого законопроекта (об инвестициях. – «Газета.Ru») связана с тем, что в Абхазии до сих пор граждане Российской Федерации не имеют право приобретать в собственность недвижимость, землю и так далее. Даже арендовать землю не могут. Получается на самом деле несправедливость и диспропорция. Граждане Абхазии, они же граждане России, представляясь как граждане России, могут вести бизнес в РФ на общих с другими гражданами России основаниях. Мы же, как граждане России, в Абхазии не имеем права вести бизнес, не обладая абхазским паспортом, считаемся иностранцами. То есть рассматривают себя как граждан России и одновременно граждан Абхазии, а граждан России рассматривают как иностранцев в Абхазии.

Я считаю, что это абсолютно точно несправедливо хотя бы с точки зрения той поддержки, которую Россия оказывает Абхазии.



И в этом же духе принятое решение. То есть оно пытается, не затрагивая вопрос о собственности, об аренде в целом в Абхазии, решить проблему, связанную с тем, что надо развивать эти депрессивные районы. Они развиваются существенно медленнее, именно потому что они не находятся вблизи от России. Совсем другими темпами и возможностями обладает Гагрский район, или Гудаутский, или даже Сухумский, потому что они ближе. Хочу отметить, что сейчас об этом во весь рост встал вопрос, потому что дело идет к открытию воздушного сообщения с Абхазией, которое опять же при поддержке России будет осуществлено в недалеком будущем.

Оппозиция во всем этом видит благодарную возможность поколебать власть, тем более что политический график известен — в будущем году выборы президента Абхазии. И известно, что действующий президент намерен баллотироваться. Естественно, намерены баллотироваться и представители оппозиции. В этот вопрос мы на самом деле не вмешиваемся в России, это внутриполитическое дело Абхазии.

Но попытки использовать поводы, связанные с развитием отношений с Россией во внутриполитической борьбе, мы осуждаем. Это было для меня, например, основанием для встречи с абхазской оппозицией в начале октября этого года, когда я был в Абхазии.

То, что сейчас произошло — все те же персонажи, которые и раньше этим занимались. Кан Кварчия, действующий депутат Абхазии, на котором в том, что касается отношения к России, пробы негде ставить, потому что он себе позволял и позволяет вести фактически антироссийскую пропаганду в Абхазии, будучи самим гражданином России. Это господин [Леван] Микаа, который в последнее время как черт из табакерки вынырнул и появился в политической сфере Абхазии, благодаря благосфере – интернету, это еще кое-кто.

Я не хочу в данном случае мазать одной краской всех деятелей оппозиции, они имеют право на свое мнение, среди них много уважаемых достойных людей. Но есть и те, которые откровенно выступают провокаторами и застройщиками этих процессов. Мы пережили уже историю с попыткой раздуть дело вокруг принадлежности строений государственной дачи в Пицунде. Два или три года все те же люди пытались раздуть эту историю, как попытку доказать, что Абхазия ни пяди земли не уступит, хотя никто о земле не говорил. Говорили о необходимости капитального ремонта сооружений, для этого признания их собственностью Российской Федерации. Не земли, а строений. Эти попытки, к сожалению, у какой-то части населения, недостаточно информированной, подверженной эмоциям, дезориентированной, вызывают спонтанную реакцию.

Я не думаю, что сегодняшние или вчерашние события превратятся в то, что называют попыткой государственного переворота.

Думаю, что абсолютное большинство в Абхазии не на стороне попыток разрушить отношения с Россией, к которым в конечном счете может привести эта активность со стороны отдельных деятелей оппозиции.