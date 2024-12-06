«Смирнов провалился». Путин поменял главу Курской области

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи, 5 декабря 2024 года

Президент РФ поменял главу Курской области, назначив врио губернатора депутата Госдумы Хинштейна. Путин пояснил, что это связано с бывшей работой Хинштейна как советника Росгвардии. Он поручил новому врио главы региона взяться за «кризисное управление» и помочь жителям области. Предыдущий губернатор потерял место из-за проблем беженцев после вторжения ВСУ, считают эксперты.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн стал врио главы Курской области, соответствующий указ российского президента Владимира Путина появился на сайте Кремля.

Действующий губернатор Александр Смирнов сложил полномочия по собственному желанию, пояснив, что сделал это «по решению руководства».

close Алексей Смирнов Александр Кряжев/РИА Новости

«Курская земля и ее жители всегда будут в моем сердце»,

— пообещал чиновник в своем Telegram-канале.

Теперь Смирнов «пойдет на другую работу, но какую, «пока неизвестно», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря о назначении Хинштейна в качестве временного исполняющего обязанности главы Курской области, Песков заметил, что в настоящее время нельзя точно сказать, будет ли он участвовать в выборах на пост губернатора.

«На данный момент ответить на этот вопрос невозможно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

В связи с перестановкой чиновников Путин лично встретился с Хинштейном и пояснил, что его новая должность связана с работой депутата на посту советника директора Росгвардии в 2016–2018 годах.

close Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи, 5 декабря 2024 года Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

«Сейчас там [в Курской области] востребовано кризисное управление... У вас очень хорошие наработки, отношения в исполнительных органах власти. И в силу вашей прежней работы в силовых структурах это все нужно использовать», — уточнил Путин.

Песков в свою очередь назвал Хинштейна энергичным и талантливым. Пресс-секретарь подчеркнул, что он способен на эффективную работу, а Курской области сейчас требуется «кризисное управление».

Среди задач главы региона президент перечислил восстановление жилищно-коммунального хозяйства и «экономики в целом». Главной целью политик указал поддержку местных жителей.

«Самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем. Готовы?»

— поинтересовался Путин у Хинштейна.

Тот в ответ назвал предложение занять пост врио губернатора огромной честью и поблагодарил Путина за доверие. Он пообещал выполнить все задачи и помочь людям.

«Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — резюмировал Хинштейн.

Провалил работу с людьми

Бывший губернатор Курской области не справился с помощью жителям, которые пострадали от вторжения украинской армии, заявил журналистам министр транспорта Роман Старовойт, сам прежде возглавлявший этот регион.

«Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми», — отметил он.

Министр напомнил, что на федеральном и региональном уровне власти приняли более 160 мер поддержки курян («юридических и материальных»). Однако с реальным исполнением этих мер образовались сложности.

«Организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, — с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно», — описал Старовойт.

По его мнению, самый острый вопрос — это жилищные сертификаты для тех, кто потерял жилье из-за боевых действий. Эту проблему Хинштейну предстоит решать в первую очередь.

«В регионе порядка 100 пунктов, где принимаются заявления о предоставлении сертификата. Организована круглосуточная работа специалистов, по моей информации. Уже более 600 сертификатов предоставлено. И люди начинают подбирать собственное жилье», — подытожил Старовойт.

Сам Старовойт уже переговорил и со Смирновым, и с Хинштейном, пообещав последнему при необходимости свою помощь.

Смирнов неплохой хозяйственник, но не справляется в кризисных ситуациях военного времени, считает политолог Евгений Минченко.

«Смирнов провалился... Думаю, в инерционной хозяйственной повестке у Смирнова больших проблем бы не было. А в кризисной ситуации, мне кажется, он как-то потерялся»,

— высказался эксперт.

По мнению Минченко, у Хинштейна больше потенциала на успех в качестве главы региона в такое время. Политолог добавил, что у нового врио «без проблем будет выстроена коммуникация с силовиками».