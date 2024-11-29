Нанял детективов и учит русский. Американец ищет в Кузбассе бросившую его 20 лет назад мать Усыновленный американцами юноша решил найти мать в Новокузнецке

Усыновленный американцами мальчик Женя, который в новой семье получил имя Джеймс, вырос и нанял сыщиков, чтобы найти в Новокузнецке биологическую мать. Женщина бросила его на скамейке в парке 20 лет назад. Молодой человек сейчас активно учит русский язык и хочет лично присоединиться к поискам.

Американец по имени Джеймс организовал поисковую кампанию в Новокузнецке. Он хочет найти мать, которая бросила его в младенчестве, пишет Telegram-канал Mash.

Летом 2004 года дворник обнаружила на скамейке в городском парке брошенного ребенка, закутанного в одеяло. У новорожденного не была обрезана пуповина, на свертке обнаружили также длинный светлый волос.

Малыша передали медикам. Найти его мать так и не удалось, несмотря на наличие ее ДНК.

Мальчика назвали Женя и отправили в детский дом, откуда спустя пару лет его забрали приемные родители. В новой семье он получил имя Джеймс. Когда он вырос, мать и отец раскрыли ему тайну его рождения, и молодой человек решил искать родственников в России.

«Надеюсь, вы поможете узнать, кто я»

Джеймс нанял детективов в Новокузнецке и подключил к поискам волонтеров. По всему городу расклеены листовки, которые призывают женщину, оставившую 20 лет назад младенца на скамейке в сквере, выйти на связь.

Пока биологическая мать Джеймса не нашлась. Зато с ним связалась жительница Новокузнецка, работавшая раньше дворником, — та самая, благодаря которой Женя остался жив и вовремя был передан врачам. Внучка женщины увидела листовку и позвонила по указанному телефону.

«Спасибо тем, кто поддерживает меня в этом поиске. Многие считают, что мне была дарована удивительная жизнь в США, но это не так», — заявил Джеймс.

По его словам, из-за трудностей в детстве у него нет ничего общего с приемной семьей.

Я работал с 14 лет, чтобы выбраться из плохой среды. Надеюсь, вы все сможете мне помочь узнать, кто я», — говорит Джеймс в видеообращении.

Сейчас он живет в Таллахасси (штат Флорида) и учит географию в колледже. Его приемная мать — учительница, а отец — полицейский.

По словам Джеймса, родители постоянно хотели выгнать его из дома и отправить обратно в Россию. Девять месяцев назад он начал учить русский язык. В России он еще не был, но очень хочет приехать и сам участвовать в поисках родной матери.

История усыновления детей в США

Американским гражданам разрешили усыновлять детей в России в начале 1990-х, после распада СССР. Согласно официальным данным, с 1991-го по 2012-й год американцы усыновили около 60 тыс. российских детей, США были одной из главных стран-реципиентов российских сирот. Пиковым стал 2004-й год, когда граждане Соединенных Штатов Америки усыновили более 5 тыс. детей.

В 2012 году, после принятия Вашингтоном «Акта Магнитского», Госдума приняла закон, запрещающий американцам усыновление. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в силу в январе 2013 года.

Причиной введения запрета на усыновление стали случаи жестокого обращения с детьми, усыновленными в США. Один из наиболее резонансных эпизодов — смерть семилетнего мальчика по имени Максим Кузьмин, который был усыновлен американской семьей в 2008-м и погиб в 2010-м. По данным патологоанатомической экспертизы, ребенок умер из-за внутреннего разрыва артерии, наступившего в результате травмы тупым предметом.