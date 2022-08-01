«Не отдадим наших детей врагам». В Госдуме рассказали о новом законе об усыновлении

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает гражданам «недружественных» стран усыновлять и брать под опеку российских детей-сирот. Авторы инициативы назвали усыновление детей из России «недружественными» иностранцами ударом по будущему нации. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты также объяснили «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и важностью контроля над судьбой усыновленных детей за границей в условиях санкций.

В Госдуму внесли проект закона, запрещающего усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот гражданам «недружественных» стран. Запрет также предлагается распространить на детей, оставшихся без попечения родителей.

Авторами документа выступили председатель комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, депутат от «Новых людей» Дмитрий Певцов и депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.

Зачем нужен новый закон

Авторы документа заявили, что усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам» России. При этом депутаты ссылаются на слова президента РФ Владимира Путина о том, что национальными интересами страны является «сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа также заявили, что «многие годы «коллективный Запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

По их мнению, запрет на усыновление российских сирот гражданами США (так называемый «закон Димы Яковлева») был «верным решением».

«Все дети, которые должны были быть усыновлены американцами, были устроены в семьи российских граждан. Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждается в пояснительной записке.

Возможность иностранного усыновления

Авторы документа подчеркнули, что законопроект не вводит полный запрет на иностранное усыновление и не исключает сотрудничества с другими государствами по всем вопросам, касающимся уже усыновленных детей.

Кроме того, документ не будет указывать конкретные страны, на граждан которых распространяется запрет, а будет ссылаться на перечень «недружественных» иностранных государств, утверждаемый правительством.

В пояснительной записке к документу говорится, что если страна перестает совершать «недружественные действия» против России, то запрет на усыновление можно будет снять без внесения изменений в Семейный кодекс.

В начале марта 2022 года правительство России утвердило перечень «недружественных» стран. В него входят 49 стран, в том числе все страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада, Украина и другие.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Не можем проконтролировать жизнь и судьбу»

Один из авторов инициативы Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что законопроект необходим, чтобы контролировать судьбу детей-сирот, над которыми берут опеку иностранцы.

«В России, когда отдается ребенок под опеку или усыновление, то органы опеки периодически смотрят за этой семьей, чтобы ребенок был живой и здоровый, и чтобы не было никаких преступлений по отношению к нему. А когда мы отдаем туда, это повезет или не повезет»,

— указала Лантратова. По ее словам, к ней приходила информация о том, что усыновленные дети попадали в сексуальное рабство, что их использовали как рабский труд.

«Бывают и были, конечно, случаи очень позитивных историй. Но было очень много историй, что, как только ребенок пересекает границу, мы уже никак не можем проконтролировать его жизнь и судьбу», — указала она.

«Как только человек пересекает границу другого государства <…> мы никак не можем повлиять ни на что, даже если совершается какое-то преступление. Но это же наши дети. Это не вещь какая-то, и мы не имеем права рисковать их жизнью», — продолжила депутат.

По словам Лантратовой, введение запрета на усыновление российских детей для граждан «недружественных» стран необходимо, так как из-за санкций органы опеки «ничего не смогут проконтролировать».

«Наши дети должны воспитываться в России»

Соавтор инициативы депутат Дмитрий Певцов объяснил «Газете.Ru» необходимость принятия документа.

«Мы живем в окружении врагов и отдавать наших детей врагам не самый лучший способ защиты нашего государства. Наши дети должны воспитываться в России», — заявил депутат.

«Мы живем в стране, которая в состоянии вырастить детей-сирот. И здоровых деток, и инвалидов! Именно это должно стать одной из наших национальных задач в условиях демографического кризиса», — считает Певцов. Он отметил, что «передача ребенка-сироты на воспитание в семьи иностранцев не отвечает интересам нашей страны».

Депутат отметил, что доля иностранного усыновления «и так падает с каждым годом», а в России воспитывается почти полмиллиона детей-сирот.

«Необходимо усилить поддержку усыновителей, особенно семьи, которые берут детей-инвалидов и здесь нужна серьезная проработка правительства», — сказал Певцов.

Закон Димы Яковлева

1 января 2013 года вступил в силу закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (известный как «закон Димы Яковлева»).

Он в том числе запретил усыновлять детей из России гражданам США. В январе 2017 года Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным. Иск к российским властям подали 45 американских заявителей, которые вынуждены были прекратить процедуру усыновления российских детей из-за принятия закона.

Согласно приведенным данным, на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранцев находилось примерно 17,5 тыс. детей-сирот.