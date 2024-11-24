«Против коррупции»: как Узбекистан противостоит рейдерству и клановой преступности

Узбекистан переживает в настоящее время один из самых сложных периодов в своей современной истории. Президент республики Шавкат Мирзиеев, объявивший борьбу с коррупцией, мафией и клановыми интересами, сталкивается с ожесточенным сопротивлением. И в этом смысле история Азиза Бакиева и Жавлона Юнусова стала иллюстрацией того, насколько глубоко в общество проникли криминальные структуры, опирающиеся на коррупцию и связи с высокопоставленными чиновниками. Подробности в материале «Газеты.Ru».

«Будь то преступные группировки, называющие себя «уличными», коррумпированные чиновники, те, кто безразлично относится к закону и наносит вред государству и обществу. Мы никогда не сможем молча смотреть на это. Наши улицы, наши кварталы, наша жизнь должны быть спокойными и чистыми, свободными от преступности, — говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. — В новом Узбекистане верховенство закона, наказание за преступление неизбежны».

Президент против мафии

Глава государства демонстрирует решимость. Кампания по пресечению деятельности размножившихся в последние годы уличных преступных групп и коррумпированных представителей высших эшелонов власти началась в Узбекистане около года назад. В начале декабря прошлого года были проведены масштабные рейды против «уличных банд» и преступных групп, а также произведены аресты высокопоставленных чиновников, включая руководителей районов, областей и других высокопоставленных представителей федеральных министерств и ведомств.

Принятые антикоррупционные меры уже дают первый результат. Согласно Transparency International, деятельность которой признана на территории России нежелательной, Узбекистан поднялся на пять позиций в индексе восприятия коррупции. Однако до коренного перелома еще далеко. За последние два года количество преступлений, связанных с организованными группировками, выросло на 12%. В то же время число расследований коррупционных дел увеличилось на 18%. Эти данные свидетельствуют о масштабах проблемы, но также подтверждают первые успехи реформ. Согласно опросам, 70% населения поддерживают антикоррупционные инициативы президента, но 62% считают, что меры все еще недостаточно жесткие. И это подчеркивает, что впереди предстоит долгий и сложный путь.

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«Президент Узбекистана поставил перед собой амбициозную цель: очистить страну от мафиозного влияния и коррупции. Однако сопротивление старой системы оказалось сильнее, чем предполагалось. Мафия, проникшая в бизнес, правоохранительные органы и даже в ближайшее окружение президента, делает все возможное, чтобы саботировать реформы», — говорит собеседник «Газеты.Ru» из окружения Шавката Мирзиеева.

Криминал

Последняя громкая история, потрясшая республику, – покушение на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана, а ныне успешного бизнесмена Комила Алламжонова.

Эта история вызывает очень много вопросов, так как не проглядываются мотивы. Устранить бывшего государственного чиновника абсолютно глупая затея поскольку Алламжонов многие годы отдал служению государству и ничем себя не запятнал. Он покинул свой пост и решил сконцентрироваться исключительно на бизнесе, о чем публично и сообщал.

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Так или иначе эта возможно псевдо-криминальная история развивается по своим канонам. Сообщается, что к этому может быть причастен 36-летний бизнесмен с криминальным прошлым Жавлон Юнусов. Он был объявлен в международный розыск Интерпола и задержан в Южной Корее по подозрению в покушении на убийство, сообщают узбекские СМИ.



Как рассказывала узбекская служба радио «Свобода» (признана в России иноагентом), Джавлон Юнусов ранее привлекался к ответственности по статьям 168 («Мошенничество») и 105 («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести») УК Узбекистана. Несмотря на это он является учредителем 18 компаний, зарегистрированных в Ташкенте. Его бизнес связан со строительством, выращиванием зерновых культур, продажей пива, арендой зданий и фитнес-клубами. Некоторые называют Юнусова неофициальным куратором фармацевтической системы в Узбекистане. Кроме того, он владеет бизнесов в Южной Корее и несколькими объектами недвижимости в Сеуле.

Вскоре после покушения Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержании четырех человек. Среди них охранник и водитель Джавлона Юнусова Шохрух Ахмедов. Автомобиль, в котором находились Шохрух Ахмедов и его сообщник, сумевшие скрыться с места покушения и бежавшие в Ферганскую долину, был обнаружен в Фергане возле кафе «Сеул», принадлежащего семье Натальи Фен, гражданской жене Джавлона Юнусова, утверждает радио. Наталья Фен — дочь покойного Виталия Фена, бывшего посла Узбекистана в Южной Корее. Как предполагает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом), возможно, ее связи с Южной Кореей сыграли роль в том, что Юнусов смог скрыться именно там, а вся эта история указывает «на скоординированную информационную атаку, направленную на подрыв доверия к политической стабильности внутри Узбекистана и расшатывание отношений между странами-союзниками».

Как рассказал «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией, Юнусов активно использовал религиозный фактор для установления доверительных отношений с принявшей ислам Натальей Фен, которая «стала для него дополнительным ресурсом для наращивания своего влияния и достижение целей, так как Наталья дружила с младшей дочерью президента», — отметил собеседник издания.

Справедливости ради нужно отметить что узбекская служба радио «Свобода» выдвигала версию о том, что Юнусов связан с младшим зятем президента страны Отабеком Умаровым. И их отношения сложились благодаря знакомству каждого из них с Наталией Фен. Ситуация дошла до такой точки , что уже очевидно - в Узбекистане настало время избавиться от засилья кланов и фракций во власти , которые представляют угрозу стабильности государства на в ответственный период развития. И как предполагают в Ташкенте, учитывая, что Турсуновы контролируют силовые структуры Узбекистана, кадровые перестановки в последние дни могут сигнализировать о том что предпринимаются усилия по устранению т.н. «проблемных точек» в структуре власти.

Сопротивление

По его словам, Юнусов считается человеком Азиза Бакиева, а это друг и соратник Ойбека Турсунова, старшего зятя президента республики. Благодаря чему, он имеет большое влияние и административный ресурс в Узбекистане.

«Ойбек является успешным предпринимателем в Узбекистане, пользуясь протекцией и давлением высокопоставленных родственников в силовых структурах, ему подвластно решить любой вопрос в коммерческом и государственном секторе Узбекистана, он не брезгует откровенными угрозами, лоббированием и давлением. Свидетельством этому служит огромная сеть бизнес-империи клана Ойбека», — рассказывал Дзен-канал tuttokapravda.

Юнусов обеспечивает охрану семьи Бакиева, включая сопровождение его супруги во время паломничества в Саудовскую Аравию. Несмотря на заявления о разрыве с Юнусовым, их связи продолжают бросать тень на реформы, инициированные главой государства.

История Бакиева и Юнусова демонстрирует, насколько сложно бороться с мафиозными структурами, укоренившимися во власти, это показатель того, с какими вызовами сталкивается президент Узбекистана. Бороться приходится не только с мафиозными структурами, но и с сопротивлением внутри системы. Успех этой борьбы определит будущее страны: станет ли Узбекистан государством, где правят закон и порядок, или останется под властью криминальных и клановых интересов.