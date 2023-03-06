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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Transparency International

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации Transparency International нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что деятельность данной организации выходит за рамки декларированных целей и задач. Ведомство отмечает, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией», вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Соответствующая информация передана в Минюст России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность литовской организации «Форум свободной России».

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