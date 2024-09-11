Ситуация на месте взрыва рядом со зданием Росгвардии в Екатеринбурге, 11 сентября 2024 года

Диверсия или учения Росгвардии: что известно о взрыве в Екатеринбурге URA.RU: взрыв в Екатеринбурге произошел из-за устройства с таймером

Взрыв произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга рядом со стройкой, гаражным кооперативом и войсковой частью Росгвардии. Место происшествия оцепили силовики, был задействован вертолет. Очевидцы предположили, что это были учения росгвардейцев — но в ведомстве эту информацию не подтвердили. По данным URA.RU, произошедшее может быть диверсией: злоумышленники подорвали взрывное устройство с таймером и скрылись. При взрыве пострадал один человек, были повреждены три автомобиля.

Взрыв произошел возле строящегося жилого комплекса в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, сообщил региональный портал E1.RU. Как рассказали изданию очевидцы, взрыв раздался в 06:05 по местному времени (04:05 мск).

«Приехали спецслужбы: Росгвардия и пожарные. По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет. Сначала в машину реанимации загрузили человека, потом опять вытащили. Пострадавшего в 06:55 загрузили обратно в машину реанимации и увезли», — сообщил E1.RU местный житель.

По его словам, разглядеть, что происходит, не удалось, так как место происшествия загораживала стройка. Владимир Копылов, гендиректор компании «Стройтек», которая занимается строительными работами, сообщил E1.RU, что не знает, что произошло на объекте.

Жители близлежащего района подтвердили URA.RU, что слышали громкий хлопок. «Понаехало много машин МЧС и других спецслужб. Что произошло — непонятно», — сказал один из очевидцев.

После взрыва район оцепили сотрудники силовых ведомств. В антитеррористической комиссии Свердловской области заявили, что «хлопок» произошел неподалеку от гаражного кооператива.

«На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто <...> В настоящее время угроза нейтрализована», — сообщили в ведомстве.

По данным комиссии, при взрыве пострадал один человек, его доставили в больницу. Кроме того, три автомобиля получили повреждения. Специалисты сейчас оценивают характер и размер причиненного ущерба.

Сотрудников расположенных поблизости предприятий после взрыва не пропускали на работу, некоторых отпустили домой.

«Сотрудники СК не пропускали нас на работу <...> Некоторые [очевидцы] говорили, что слышали очень сильный взрыв. Они видели три реанимации, но машины быстро уехали. Вертолет летал. <...> Что именно взорвалось, непонятно. Но возле ангара следователи что-то искали в траве. Они нас отгоняли в сторону», — сказала сотрудница одного из предприятий.

«Механизм взорвался по таймеру»

Источник URA.RU в силовых структурах заявил, что взрыв, предположительно, устроили диверсанты, которым удалось скрыться с места происшествия. Взрыв, по информации агентства, произошел в результате срабатывания некоего устройства с таймером.

«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было», — рассказал источник.

Как пишет URA.RU, неподалеку от места взрыва находятся войсковая часть Росгвардии и исправительная колония №2.

«На гаражи очень легко залезть и закинуть коктейли Молотова в сторону войсковой части», — заявили агентству очевидцы. При этом корреспондент URA.RU сообщил, что «именно с той стороны» вывозили поврежденные машины.

Рабочие стройки в разговоре с агентством предположили, что произошедшие — не диверсия, а учения силовых структур, однако представители Росгвардии сообщили, что никаких учений не проводили.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом Mash , виден асфальт со следами крови и осколками. Официальной информации о причинах произошедшего на данный момент не поступало.