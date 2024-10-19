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Уехавших россиян планируют штрафовать дистанционно

«Известия»: уехавших россиян хотят штрафовать дистанционно за действия против РФ

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Shutterstock

Россиян, находящихся за границей, начнут дистанционно штрафовать за публичные действия, направленные против РФ. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что законопроект на рассмотрение внесли Госсовет Татарстана и депутат Государственной думы России от республики Айрат Фаррахов.

Издание подчеркивает, что наказание предполагается за распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая создает угрозу жизни и помехи в работе учреждений; оскорбления госсимволики; возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также дискредитацию армии и призывы к введению санкций.

Для предотвращения уклонения от административной ответственности будет арестовываться имущество фигурантов дела, говорится в публикации.

2 августа глава комитета по безопасности нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления.

Ранее Песков высказался о релокантах.

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