В Госдуме хотят отправлять доходы релокантов в России участникам СВО

У релокантов, которые негативно высказываются о России, нужно изымать полученные в стране доходы и направлять их на нужды СВО. Такое предложение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, комментируя высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина о таких релокантах.

7 ноября Володин в своем Telegram-канале анонсировал законопроект, направленный против них. Володин написал, что «для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».

Наумов в ответ на это предложил изымать все доходы релокантов в России, связанные с лицензиями и авторскими правами.

«Я думаю, что там, где подтверждена антигосударственная деятельность того или иного персонажа, я имею в виду, что в первую очередь у человека, у которого есть какие-то дополнительные доходы, связанные с лицензиями, с какими-то авторскими правами, надо изымать доходы. Точно так же, как мы сейчас делаем, перечислять эти доходы на специальные счета в Промсвязьбанке. Зачислять все поступления и заморозить их до той поры, пока товарищ не вернется в Россию и не объяснится. Вот, собственно говоря, мой вариант решения этого вопроса. Это должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы еще нужно было потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции. Направлять доходы участникам СВО, на обмундирование, амуницию», — пояснил Наумов.

Он допустил, что за осеннюю сессию (продлится до 29 декабря — «Газета.Ru») «вполне можно концептуально рассмотреть существующие уже инициативы и как-то их разработать вместе с правительством».



На вопрос, последует ли арест имущества релоканта, который приносит ему доход в России, парламентарий сказал, что нужны проверки — в том числе, на предмет дипфейков.

«Считаю, что не надо сохранять релокантам, негативно высказывающимся о России, как, например, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), ни одного источника дохода в текущей ситуации на территории Российской Федерации. Как это будет оформлено? Ну, собственно говоря, для этого, думаю, надо создать комитет. Все это обсудить, найти оптимальное решение», — заключил Наумов.

По разным оценкам, с февраля 2022 года Россию покинули от 500 тыс. до 1,3 млн человек. По данным Европейского университетского института во Флоренции 15% уехавших вернулись в РФ. По оценке «Финион», таковых больше — 40%.

Ранее сообщалось, что уехавших россиян хотят штрафовать дистанционно за действия против РФ.