«Шлем от излучения НАТО»: российские учителя попались на провокацию белорусского пранкера Пранкер убедил учителей из РФ надеть шапочки из фольги для защиты от НАТО

Российские учителя организовали мастер-классы по созданию «подручных средств защиты» от излучения НАТО в виде шапочек из фольги. Педагоги клеили на шапочки ленты в цветах триколора и позировали в них на камеру, называя это «интересным и творческим занятием». Таким образом они попались на провокацию белорусского пранкера, который обманул педагогов, представившись депутатом от «Единой России». Ранее он уже убеждал учителей поздравлять Путина с портретом Бандеры в руках, проводить акцию «День опричника» и мероприятия с нацистскими слоганами.

Учителя семи образовательных учреждений России провели мастер-классы по изготовлению шапочек из фольги для защиты от спутников НАТО. Они сделали это по указанию белорусского пранкера Владислава Бохана, о чем последний рассказал на своем YouTube-канале.

Блогер разослал соответствующий приказ по школам Воронежской области от имени депутата партии «Единая Россия».

«По легенде, НАТО с помощью спутников планирует облучать российское население электромагнитными импульсами!

А педагоги Воронежской области должны встать на защиту родины и провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги», — поясняет Бохан.

Составить правдоподобный документ о проведении обязательной «акции» пранкеру помог ChatGPT, он же прописал инструкцию, как сделать «примитивные средства защиты из подручных материалов». Последнюю блогер приложил, чтобы учителя сами не стали гуглить шапочки из фольги и не заподозрили розыгрыш. Чтобы убедить педагогов, Бохан говорил, что в мастер-классе уже поучаствовала московская школа. Результат акции учителя должны были отправить ему на электронную почту не позднее определенного времени, а за пропуск мероприятия писать объяснительную.

«Я до сих пор не верю, что это произошло, нахожусь в восторге и шоке одновременно», — признался Бохан, когда школы действительно начали выполнять задание и присылать ему фото и видео доказательства.

В акции поучаствовали МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева из города Бобров, а также Криушанская, Колодезянская, Нововоронежская, Архангельская, Байчуровская и Никольская СОШ. Поверх шапочек участники-учителя клеили ленты в цветах триколора, а во время отчета позировали в них на головах и с российскими флагами в руках.

«Изготовление шапочек из фольги это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз...

Пусть шлем, который вы сделаете собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны»,

— говорили педагоги в своих видео, озвучивая текст из фальшивой методички Бохана.

При этом одна из участниц на видеоотчете добавила от себя слова о том, что шапочки из фольги могут притягивать «положительные вибрации космоса», «снижать тревожность» и «защищать от утечки жизненной энергии». Бохан отметил, что сам не знает, откуда учительница взяла такую информацию.

Школам можно приказывать что угодно

Бохан не первый раз проводит подобные пранки. Ранее он заставлял российских учителей поздравлять президента страны Владимира Путина с портретами украинского националиста Степана Бандеры в руках (убеждая их, что это фото молодого Путина), проводить акцию «Труд освобождает» под лозунгом «Один народ, одна нация, один праVитель!» (первое — известная надпись из немецкого концлагеря, а второе — одна из речевок нацисткой Германии) и фотографироваться с его собственным портером и плакатами «Владислав — наш герой!» (якобы в честь присвоения этому человеку звания Героя России). Также блогер организовал поддельный флешмоб «День опричника» в школах Донбасса, в рамках которого требовал, чтобы участники вставали в цепочку-гусеницу и так фотографировались.

По словам Бохана, своими действиями он хочет побудить людей задуматься, «в какой реальности они живут и что делают». Блогер отмечает, что учителя не задают вопросов и верят его абсурдным указаниям, поскольку так устроена вся образовательная система как в России, так и в Белоруссии.

«Школа — самая нижняя ступень пирамиды власти. На нее могут сбрасывать все что угодно...

Там зарплаты маленькие, учителей нагружают ненужной бюрократической работой. Люди, как правило, погрязшие в этом всем, и они просто боятся уже что-то менять», — рассуждает пранкер.

Он также обращал внимание на то, что некоторые школы до последнего оттягивают участие в «акциях». Однако всех пугает, когда он пишет от имени властей повторно и просит объяснительную о пропуске мероприятия.

Бохан добавлял, что его часто спрашивают, не жалко ли ему обманутых педагогов. Однако мужчина отвечает отрицательно, поскольку последние, на его взгляд, сами выбрали такую участь и «поддерживают тоталитарную систему».

«Я, как бывший учитель, могу сказать, что выбор есть всегда», — подчеркивал Бохан.

Сам он работал в минской школе, но был арестован, а потом бежал из Белоруссии. Бохан поддерживал протесты против белорусского президента Александра Лукашенко. В 2024 году его Telegram-канал признали экстремистским в Белоруссии.

«Причем я был не из тех, кто придерживался концепции мирного протеста. Я участвовал непосредственно еще и в силовом противостоянии», — уточнял мужчина.

Кроме пранков он называет себя художником. Сравнивая Россию и Белоруссию Бахан замечал, что в первой легче проводить подобные розыгрыши с учителями.

«Россия как золотое дно, где можно бесконечно проводить одни и те же акции. Я обнаглел настолько, что отправляю с одной и той же почты сообщения, а учителя продолжают выполнять поручения», — делился блогер.