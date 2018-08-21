Мировая закулиса: откуда появился «заговор против России»

Более 60% россиян верят, что существуют группы людей, которые стремятся разрушить традиционные духовные ценности русского народа и переписать историю России, сообщил ВЦИОМ. Так называемая теория заговора против России — не единственная концепция, согласно которой некие события или явления продирижированы тайной организацией, преследующей свои интересы.
Возможно, самая известная конспирологическая теория гласит, что всем миром правит тайная группа лиц, или «мировое правительство». В июле этого года, ВЦИОМ выяснил, что 67% россиян верят в существование «мирового закулисья» как организации, контролирующей мировые процессы. При этом в члены мирового правительства, в первую очередь, записывают олигархов, финансистов и банкиров. Вместе с тем многие россияне считают, что тайное правительство настроено против России. И россияне в этом не одиноки.
Бразды правления всем миром
Существует теория, согласно которой, ключевые политические и экономические вопросы всего мира решаются в Бильдербергском клубе. Конспирологи считают, что на неофициальной ежегодной конференции крупных политиков, бизнесменов и банкиров (120-150 человек) определяются судьбы народов. Встречи проводятся за закрытыми дверьми, попасть туда можно только по личному приглашению. В заседаниях клуба в разное время участвовали Билл Клинтон, Ангела Меркель, Джордж Сорос и Дэвид Рокфеллер. Заседания проводятся с 1954 года – на первой встрече клуб ставил задачу улучшения взаимопонимания между Северной Америкой и Европой после Второй мировой войны.
Тайные встречи самых влиятельных людей быстро привлекли внимание конспирологов, считающих, что именно эти люди дирижируют миром в жажде наживы и власти. Однако каждый год список участников меняется, а те, кто посещали встречу, подчеркивали, что она необходима для свободного обмена мнениями. Кроме того, клуб публикует на своем сайте повестку, хотя сами обсуждения остаются секретом.
На последней встрече клуба в итальянском Турине в июне этого года обсуждались такие темы, как популизм в Европе, неравенство, искусственный интеллект, внутренняя политика США, роль США как ведущей страны в мире, Россия, квантовые компьютеры и другие темы, следует из сообщения на официальном сайте клуба.
Председатель конференции в Бильдерберге с 1998 по 2001 год Этьен Давиньон говорил, что главное преимущество встреч — это «возможность для участников обсуждать разные темы открыто и узнать, что думают самые влиятельные люди в мире», цитировал его журнал The Economist.
«Сказать, что мы стремимся к единому правительству мира, было бы преувеличением, но не совсем несправедливым утверждением. Те из нас, кто бывал в Бильдерберге, чувствовали, что мы не можем продолжать вечно бессмысленно сражаться друг с другом, убивать людей и оставлять их без крова. Мы почувствовали, что единая община во всем мире будет хорошей идеей», — говорил бывший британский канцлер казначейства Денис Хили газете The Guardian в 2001 году.
Теоретик заговора литовского происхождения Даниэль Эстулин написал две книги о клубе, в которой утверждал, что его участники стремятся к неограниченному контролю над миром и «действуют так словно боги на Земле». Цены на нефть, политические решения, валютные курсы — все решается на этих встречах, писал Эстулин. Доказательств у автора нет. Критики писали, что Эстулин смешивает факты с домыслами, пытаясь запутать читателя.
Рука Рокфеллера
Целый ряд официальных и неофициальных организаций конспирологи записывали в ряд мировых правительств. Например, Богемский клуб, встречи которого проходят в элитном месте отдыха в городе Монте-Рио в Калифорнии с 1899 года. Встречаются журналисты, художники, музыканты, бизнесмены и политики — только мужчины. Джордж Буш-старший, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Теодор Рузвельт, Герберт Гувер, Клинт Иствуд, Генри Киссинджер и так далее – только самые избранные.
А частому фигуранту теорий заговоров банкиру и внуку нефтяного магната Дэвиду Рокфеллеру приписывают создание тайного правительства в лице Трехсторонней комиссии. Организация была создана Рокфеллером в 1979 году с целью сотрудничества между развитыми регионами мира. Бывший американский сенатор и кандидат в президенты Барри Голдуотер писал, что «истинные намерения членов Трехсторонней комиссии заключаются в создании всемирной экономической надстройки, стоящей над политической властью отдельно взятых государств, входящих в ее состав. Как менеджеры и создатели системы они будут управлять миром».
Еще один конспиролог и по его собственному утверждению бывший сотрудник британских спецслужб Джон Коулман издал в 1992 году книгу «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Автор считает, что по аналогии с Бильдербергским клубом, кукловоды за кулисами — это самые влиятельные политические фигуры и финансисты во главе, конечно же, с Дэвидом Рокфеллером. Среду «кукловодов» составляют в первую очередь люди из Великобритании и США, и они также стремятся установить мировое господство, писал Коулман.
Некоторые конспирологи верят, что во главе комитета стоит королева Великобритании Елизавета II.
Подтверждений этому и вообще существованию «Комитета трехсот» или любого другого мирового правительства, конечно, нет.
При этом разные конспирологические теории на этот счет существовали задолго до рубежа XX и XI веков. Например, одна из них основана на книге генерал-майора Российской императорской армии графа Артура Череп-Спиридовича «Скрытая рука», которая появилась в 1926 году в Нью-Йорке. Согласно книге, миром управляет династия европейских банкиров Ротшильдов.
Масонский заговор
Одна из самых распространенных теорий говорит о том, что миром управляют масоны. Масонство зародилось в строительных артелях — цехах каменщиков и впервые объединилось в великую ложу в 1717 году в столице Англии. Масоны называют себя эзотерическим обществом с опорой на монотеистические религию, то есть предполагающую веру в одного бога.
Общество проповедует нравственное совершенствование, братскую дружбу и определенные тайные ритуалы. Впервые о теории масонского заговора заговорили во время французской революции. Эти разговоры не затихают и по сей день. Конспирологи считают, что высокопоставленные члены лож имеют власть над мировой политикой. В России в Великой масонской ложе состоят около 1,2 тысячи человек, говорил «Би-би-си» великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов. Он называет масонство «одной из старейших общественных организаций в мире».
Теории заговора настолько привлекательны, что находят отражение и в массовой культуре. Создатели американского сериала о восхождении и пребывании на вершине власти Фрэнка Андервуда «Карточный домик» в одной из серий представляют зрителю тайное общество «Кворум Элизиума», участники которого — крупные политики и предприниматели, самые влиятельные люди.
Члена «кворума» носят маски и мантии и встречаются в лесу, чтобы совершить жертвоприношение. Эта картинка хорошо иллюстрирует представления многих конспирологов о таких обществах — таинственные, с мистическими атрибутами и ритуалами. В американской прессе сравнили «кворум» с Богемским клубом из-за статуи-идола в виде вороны (в Богемском клубе это сова) и театрализованной церемонии, похожей на жертвоприношение. И, конечно, такое «тайное правительство» не могло обойтись без президента США…