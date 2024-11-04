«Иисус не осуждал»: патриарх Кирилл высказался о смертной казни

РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние.

Библия не запрещает

Христианская церковь никогда не осуждала смертную казнь как что-то недопустимое, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев». (проект по подготовке ветеранов СВО для работы чиновниками)

«Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел [ее]», — отметил патриарх.

По его мнению, Библия не запрещает смертную казнь. Он аргументировал это словами из Нового завета о том, что «зло надо удалять из своей среды».

«В слове Божием есть такие слова: «Измите злаго от вас самех». То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх.

Он добавил, что в Священном Писании напрямую ничего не говорится против смертной казни. По мнению патриарха, авторы, если бы хотели, могли бы оставить указания на этот счет, использовав в качестве примера несправедливое убийство Иисуса. Однако апостолы этого не сделали.

«Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь», — уточнил патриарх Кирилл.

Говоря об отношении РПЦ к смертной казни сейчас, патриарх указал, что церковь это «никогда не осуждала», если все проходит по закону, но и в то же время «нигде смертную казнь не приветствовала». В современной России надо ориентироваться на уровень преступности в стране , считает патриарх. Если он и так падает, то нужды в казнях нет.

«Общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует в целом ряде случаев преступлению, и если само осуществление смертной казни плохо влияет на общественную нравственность», — подчеркнул патриарх.

Он также напомнил о наличии в России пожизненного заключения. Патриарх отметил, что это тоже страшное наказание.

«У нас сейчас пожизненное заключение? Пусть будет так. Только не знаю, что для человека лучше», — порассуждал патриарх.

В то же время, по его личному мнению, каждому преступнику нужно оставить шанс на покаяние . Патриарх уточнил, что лично исповедовал пожизненно заключенных. Особенно ему запомнился один из них, который исповедовался так, как никто другой в его практике священнослужителя.

«Конечно, было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни. Однако пускай этим занимаются те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания», — подытожил свой ответ патриарх.

В РПЦ после его выступления заявили, что позиция церкви остается неизменной. Зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе указал, что РПЦ приветствует пожизненное заключение как возможность для раскаяния.

«Исторически церковь не являлась структурой, которая непосредственно требовала отмены смертной казни <...> Церковь всегда свидетельствовала о том, что отмена смертной казни открывает возможность для пастырской работы с теми преступниками, которые осуждены к высшей мере наказания, то есть к пожизненному заключению, некоторые из них могут раскаяться», — пояснил Кипшидзе.

Он добавил, что сейчас в России нет причин для возвращения смертной казни. Церковь поводов для новых дискуссий на этот счет не видит.

«Смертная казнь бессмысленна»

Смертная казнь фактически запрещена в России с 1997 года, поскольку тогда власти страны подписали соответствующий протокол к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (однако не ратифицировали его). В 1999-ом Конституционный суд государства запретил выносить смертные приговоры без присяжных, а в 2009-ом — в принципе. Последний смертный приговор привели в исполнение в 1996 году, когда расстреляли серийного убийцу Сергея Головкина (прозвище Фишер). Несмотря на мораторий, смертная казнь как мера наказания прописана в ст. 59 УК за особо тяжкие преступления против жизни, должна проводиться «непублично путем расстрела».

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин осенью 2022 года заявил, что смертную казнь можно вернуть только через принятие новой Конституции. Речь не о поправках, уточнял председатель, а именно о принятии нового Основного закона. Просто референдум на эту тему или какой-то федеральный закон снять мораторий не в силах.

«Если готовы [на такие перемены] те авторы, которые выступают за это, то, что называется, флаг им в руки», — сообщил Зорькин.

Летом 2024 года Зорькин назвал мораторий на смертную казнь в России примером части законодательства, которое не стоит менять, несмотря на какие-то изменения вокруг.

Он также говорил, что снятие моратория на казнь в принципе будет очень плохим сигналом для общества.

«Как угрозы, против которых направлены меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им <...> Но есть и пределы такой «подвижности». Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — разъяснил председатель.

Президент России Владимир Путин прямо выступил против возвращения казней еще в 2007 году.

«Я считаю, что смертная казнь бессмысленна и контрпродуктивна. Бессмысленность смертной казни доказана тысячелетней историей человечества и современной цивилизации», — подчеркнул российский лидер.

Позже, в конце 2022 года, Путин кратко отмечал, что для возвращения казни придется менять Конституцию, поэтому его личная позиция «не поменялась в этом смысле».