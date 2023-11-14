Иракский канал показал видео с похищенной россиянкой. Она призналась в работе на «Моссад» и ЦРУ

Иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с Елизаветой Цурковой — похищенной в Ираке гражданки России и Израиля, докторанта кафедры политологии Принстонского университета. Она рассказала, что организовала демонстрацию в стране, чтобы разжечь вражду между шиитами. На видео из плена женщина утверждает, что работала на спецслужбы Израиля и США. Кроме этого, Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и пожаловалась, что власти не пытаются ее вызволить. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с ученой-исследовательницей Елизаветой Цурковой — гражданкой России и Израиля, которую похитили несколько месяцев назад в Ираке.

На видео женщина сидит в комнате с зашторенным окном. В начале ролика Цуркова представляется и рассказывает о себе. По ее словам, она работает на ЦРУ (спецслужбу США) и «Моссад» (спецслужбу Израиля). Она также утверждает, что в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами страны. Затем отправилась в Ирак якобы с подрывной миссией. Цуркова призналась, что в стране планировала разжечь рознь между шиитами. Одним из этапов плана была организация демонстрации.

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией отношений с иракской либеральной оппозицией», — сказала исследовательница.

Также женщина высказалась по поводу палестино-израильского конфликта. В ролике похищенная раскритиковала военные действия, которые проводят израильтяне в секторе Газа, назвав это «глупым руководством». Кроме этого, Цуркова заявила, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара и его сын Яир управляют политиком.

Цуркова также обратилась к семьям людей, которые стали пленниками ХАМАС. Она попросила их убедить израильских властей остановить конфликт. Кроме этого, она обратилась и к своей семье, попросив родственников добиться ее освобождения, и добавила, что Израиль не предпринимает никаких действий для ее вызволения.

Как похитили Цуркову

В начале июля этого года канцелярия Нетаньяху сообщила, что информации о местоположении Цурковой нет уже несколько месяцев, она объявлена пропавшей без вести в Ираке. Однако у израильского правительства были основания полагать, что россиянку удерживала шиитская милиция в качестве заложницы группировки «Катаиб Хезболла».

«Елизавета Цуркова все еще жива, и мы видим, что Ирак несет ответственность за ее судьбу и безопасность», — говорится в сообщении.

Канцелярия добавила, что женщина въехала на территорию иностранного государства по российскому паспорту. Расследованием исчезновения Цурковой занимаются «соответствующие органы государства Израиль».

По предварительным данным, в марте 2023 года россиянка приехала в Багдад, чтобы провести научное исследование для докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь. Цуркова — докторант кафедры политологии Принстонского университета, исследует джихадистские группировки, а также ведет тематический блог.

Как утверждает израильское издание Walla со ссылкой на арабские СМИ, изначально Цуркову считали «россиянкой, имеющей американское гражданство». Через какое-то время сообщили, что по подозрению в ее похищении задержали гражданина Ирана.

В министерство иностранных дел России информации о похищении россиянки в Ираке не поступало. Издание Walla пишет, что американские и русские власти осведомлены о похищении Цурковой.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, во время беседы с журналистами.

Всех граждан Израиля призвали не посещать страны, с которыми конфликтует израильская сторона. Ирак — одно из таких государств. Судя по публикациям в социальных сетях, Цуркова была осведомлена об опасности, она подчеркнула, что не является агентом «Моссада». Женщина решила въехать в страну по своему русскому паспорту, как сделала это в случае с путешествием в Сирию.

Обычно похищенных в Ираке иностранцев освобождают после выплаты крупной суммы. В случае с Цурковой этого сделать не получилось. Издание Walla подозревает, что ее похитили из-за израильского гражданства.