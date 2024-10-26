«Прощайте, Мастер!»: умер первый режиссер «Улиц разбитых фонарей»

Умер создатель первых серий легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей» Москвитин. Он снял десятки эпизодов этого проекта и сам писал сценарии к ним. Знакомые актеры отзываются о нем как об очень терпеливом, вежливом и спокойном режиссере. Последнее время Москвитин был «незаслуженно забыт», отметил актер Нилов.

Режиссер и сценарист Игорь Москвитин скончался в возрасте 71 года, сообщила пресс-служба Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он работал.

«Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас. Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер!» — говорится в сообщении.

Свой некролог опубликовала и киностудия «Ленфильм». Там указали, что мужчина «начинал свой путь» именно здесь, трудился вторым режиссером и отдал «Ленфильму» много лет.

«Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. Подробности о прощании сообщим позже», — уточнили авторы публикации.

«Очень терпеливый режиссер»: что говорят об Москвитине коллеги

Заслуженный артист России Алексей Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал смерть режиссера неожиданной. Он добавил, что еще год назад поздравлял Москвитина с юбилеем.

«Был такой задуманный, хорошо отрепетированный экспромт. Он не знал, что в ресторане, где он будет праздновать, появятся ребята и поздравят его с днем рождения. А потом, когда они его поздравили, ему Шура [Александр Половцев] передал трубку, и я поздравлял его уже по телефону... Я с удовольствием поздравил его в день семидесятилетия совершенно искренне и от души», — описал Нилов.

Артист добавил, что знал Москвитина по работе, они несколько раз пересекались на съемочных площадках, а потом долго не виделись. Нилов отзывается о нем как о прекрасном и терпеливом режиссере.

«С нами всегда было очень сложно работать. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушел из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — признался актер.

Работавшая с Москвитиным актриса Анастасия Мельникова вспоминает, что не слышала на съемках от того «ни одного обидного слова» в чей-либо адрес. По ее словам, Москвитин отличался собранностью и спокойствием.

«Он всегда предельно внимателен и к профессии, и к людям. У него было спокойствие, он никогда неготовым на площадку не выходил. И в молодости, и уже в зрелом возрасте всегда очень серьезно относился к своей работе и всегда ее очень любил», — подытожила Мельникова.

«Герои «Улиц разбитых фонарей» свои в доску»

Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске, отучился на режиссера в Ленинграде. Свою первую экранизацию выпустил в 1989-м, это была короткометражка по рассказу Джерома Сэлинджера «И эти губы, и глаза зеленые». Больше всего известен по детективному сериалу «Улицы разбитых фонарей», у истоков которого стоял. Москвитин срежиссировал 31 эпизод, и сам написал сценарий к четырем сериям.

Проект начал выходить в конце 90-х, изначально опирался на произведения Андрея Кивинова, работавшего в отделе по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга. Успех «Улиц разбитых фонарей» оказался небывалым, в те годы на телевиденье не верили, что отечественный кинопродукт сможет потягаться по популярности с зарубежными. В итоге похождения «лишенных страха ментов» собрали огромную аудиторию, сериал выходил 16 сезонов, по 2019 год.

«За что зритель полюбил героев «Улиц разбитых фонарей»? За достоверность. За то, что с преступниками не церемонятся. За то, что, постоянно рискуя жизнью, вкалывают за нищенскую зарплату. Что с юмором переносят трудности работы в отделении милиции, где и того нет, и сего нет... Что с удовольствием выпивают после очередного раскрытого дела... За то, что свои в доску», — объяснял феномен журналист Сергей Беднов.

Помимо «Улиц разбитых фонарей» Москвитин приложил руку еще более чем к 30 телепроектам. Среди них «Черный ворон», «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина», «Гаишники», «Криминальный журналист» и другие.