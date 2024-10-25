«Был незаслуженно забыт»: Актер Нилов – об умершем режиссере «Улиц разбитых фонарей»

Заслуженный артист РФ Алексей Нилов в беседе с «Газетой.Ru» назвал неожиданным известие о смерти одного из режиссеров сериала «Улицы разбитых фонарей» Игоря Москвитина. По словам Нилова, режиссер был незаслуженно забыт.

«Довольно неожиданно, потому что буквально год назад мы поздравляли его с семидесятилетием. Он у нас [в сериале] появился не сразу, даже не помню, на каком сезоне. Профессиональный режиссер, хорошие серии. Очень терпеливый, потому что с нами всегда было очень сложно работать. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения и после того, как он ушел из сериала. Он был, как мне казалось, незаслуженно забыт. Я не думаю, что у него было много работы в последнее время», — сказал он.

Нилов вспомнил, как год назад с другими актерами сериала поздравлял Москвитина с юбилеем. Он отметил, что тогда не смог лично поздравить режиссера из-за работы.

«Был такой задуманный, хорошо отрепетированный экспромт. Он не знал, что в ресторане, где он будет праздновать, появятся ребята и поздравят его с днем рождения. А потом, когда они его поздравили, ему Шура [Александр Половцев] передал трубку, и я поздравлял его уже по телефону. У меня была смена, я ему все объяснил. Думаю, что ему это было приятно. Я с удовольствием поздравил его в день семидесятилетия совершенно искренне и от души. Мы встречались только на площадке, а потом очень долго не виделись. Надо сходить в церковь, поставить свечку. Прекрасный режиссер. Спасибо ему за все, царствие небесное», — заключил он.

25 октября в Высшей школе режиссеров и сценаристов (ВШРиС) сообщили, что режиссер первых сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей» 71-летний Игорь Москвитин ушел из жизни. Причина его смерти не уточняется.

Ранее скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин.