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Россиянка украла 15 банок тушенки, напала на сотрудников магазина и получила 2 года колонии

В Петербурге женщина украла из магазина 15 банок тушенки

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Depositphotos

Жительница Петербурга получила два года колонии за кражу 15 банок тушенки из магазина «Пятерочка» и нападение на сотрудников магазина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Пушкинский районный суд признал виновной в разбое женщину, которая в феврале этого года совершила дерзкую кражу в магазине. Злоумышленница украла с витрины 15 банок тушенки марки «Главпродукт», девять банок крема для лица, сложила товар в карманы куртки и направилась к выходу. Ее попытались задержать продавцы, женщина распылила в них перцовый баллончик, нанесла несколько ударов и скрылась.

Россиянку удалось задержать, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о разбое. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге перед судом предстанет 48-летний местный житель, который угрожал продавцам в ТЦ зажигалкой, похожей на гранату. Злоумышленник требовал выдать ему выручку из кассы, в которой в тот момент находилось 37 тысяч рублей. Услышав отказ, он похитил флакон с духами из «островка» в коридоре, а затем украл джинсы в другой торговой точке. Сотрудница магазина одежды догнала его у выхода из зала и забрала товар.

Ранее мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни.

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