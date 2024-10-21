«Извините, я буду угрожать»: в Петербурге вежливый россиянин ограбил магазин

В Петербурге повара подозревают в «вежливом» грабеже. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Гороховой улице. По версии правоохранителей, 23-летний житель ЯНАО ворвался в магазин и напал на 37-летнюю кассиршу, после чего похитил деньги из кассы.

На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина заходит в помещение со словами: «Девушка, извините, я буду угрожать». После этого он приставляет к ее шее нож и требует, чтобы она отдала ему все деньги. Получив желаемое, он сбежал.

«Продавщица самостоятельно обратилась в медучреждение за помощью», – сообщается в публикации.

Женщина каких-либо серьезных травм не получила, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали на набережной реки Мойки в Адмиралтейском районе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о разбое. Известно, что россиянин работал поваром в заведении на Московском проспекте.

Ранее шестеро неизвестных напали на курьера в Новосибирске с ножом и перцовым баллончиком.