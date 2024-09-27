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Лишенный водительских прав за наркотики рэпер Гуф попытался оформить их в Таиланде

Shot: лишенный прав за наркотики рэпер Гуф попытался восстановить их в Таиланде

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), которого в России лишили водительских прав за употребление наркотиков, пытается получить водительское удостоверение в Таиланде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, Гуф проводит в Таиланде много времени, и планирует получить там водительские права. Для этого он связался с русскоязычными посредниками, которые помогают релокантам из РФ получать необходимые документы. Вместо месяца, предусмотренного стандартной процедурой, Гуф рассчитывает получить права за два дня.

Ранее он публично признавался, что в России был лишен водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения, и ездил на автомобиле с водителем, утверждает Shot.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 41 тыс. рублей Никиту Преснякова за неоплату парковки.

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