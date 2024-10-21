«Его оберегал дьявол»: в Судане повстанцы сбили Ил-76 с известным российским пилотом Shot: на месте крушения Ил-76 в Судане нашли документы 33-летнего Селиванца

В африканском Судане повстанцы подбили грузовой Ил-76 с двумя россиянами на борту. Предварительно, он помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг».

На Западе Судана упал грузовой самолет с россиянами в экипаже, передало российское посольство в стране.

Дипведомство работает с властями Судана, чтобы прояснить ситуацию. О крушении сообщили местные Силы быстрого реагирования (RSF). В государстве идет гражданская война — RSF сражается с регулярной армией Судана. Москва официально не поддерживает какую-либо из сторон.

«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — уточнило посольство.

Разбился Ил-76, который 21 октября около трех часов ночи по местному времени сбили по ошибке солдаты RSF , пишут СМИ. По одной из версий, самолет вез помощь самой же RSF, а те приняли борт за бомбардировщик противника. На видео с места крушения появился один из видных командиров повстанцев Али Ризкалла по прозвищу «Саванна», который рассказал, что его военные подбили управляемыми ракетами «египетского Антонова» (ранее RSF обвиняли «коварные египетские ВВС» в бомбардировке своих войск).

«Ликующие бойцы на земле, которые снимали обломки, похоже, не поняли, что они сбили грузовой самолет, использовавшийся для их собственных поставок и логистики», -- отмечает проект Sudan War Monitor.

Есть информация, что Ил-76 с россиянами летел на помощь разбившемуся в Судане борту из ОАЭ. Эмираты поддерживают RSF, их самолет доставлял военную помощь, но неудачно приземлился и повредил двигатели.

«Ил-76 перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить тот самолет», — пишет Telegram-канал Shot.

«Его оберегал сам дьявол»: что известно о разбившихся россиянах

На месте падения Ил-76 нашли документы двух россиян. Один из них — известный летчик и бизнесмен Виктор Гранов. Из открытых источников известно, что в конце 80-х — начале 90-х он занимался полетными испытаниями Ил-76 в Ташкенте. К началу двухтысячных переехал жить в ЮАР, организовывал коммерческие авиаперевозки в Африке. Судя по старым авиационным форумам, репутация его была спорной. Например, рассказывали, что как-то мужчина нашел в Запорожье списанный самолет, «со свалки и с памятников набрал двигателей, с помощью водки и пельменей (самое ценное, что он им мог оторвать от сердца) для работяг восстановил борт» и сам перегнал его для работы в Африку. В другой раз Гранов в одиночку пилотировал Ил-76, хотя экипаж состоит из пяти человек, и подобное считается мало возможным.

«Гранова оберегает дьявол, нормальные мужики гибнут, а с этой гадости — как с гуся вода... Изучил Ил-76 от болтика до винтика... Влюблен в этот самолет», — рассуждали пилоты на форумах.

В интернете специалисты предупреждали друг друга, что с Грановым не стоит связываться, потому что он не платит и экономит на обслуживании самолетов. При этом «отменный брехун» и умеет «затуманить мозги», то есть убедить на себя работать. Некоторые утверждали, что из-за экономии и негодных самолетов на его счету уже «один Ан-12 и два Ан-28 с кучей погибших пилотов и пассажиров» .

«Кидает всех подряд независимо от участия в контракте, начиная с экипажа и кончая теми, кто помогал ему искать работу... Любимое занятие персонажа — сидеть на кухне, жрать в два горла и поливать грязью абсолютно всех, с кем работал и служил... Конторка [его] — смешной, но смертельно опасный капкан... Если описать все, что делал этот летчик по жизни и в Африке, — у всех волосы в жилах стынуть будут», — высказывались участники форумов.

В свое время Гранов основал закрытое акционерное общество «Авиакомпания «Пилот» с «не самой лучшей репутацией», как это сейчас описывают журналисты. Последнее время, судя по найденным на месте крушения документам, трудился главным инженером «Airline Transport Incorporation FZC». Компания базируется в ОАЭ и связана с Кыргызстаном.

Второй разбившийся в Судане россиянин — 33-летний авиаинженер Антон Селиванец из башкирского города Туймазы. Про него ничего не известно кроме того, что у мужчины остались жена и дочка. Судя по кадрам с места происшествия, и Гранов, и Селиванец вряд ли пережили крушение их самолета.