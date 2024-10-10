В Каире заявили о неучастии египетских самолетов в боевых действиях в Судане

Министерство иностранных дел Египта опровергло утверждение командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммада Хамдана Дагло об участии египетских военных самолетов в боевых действиях в Судане. Об этом, ссылаясь на заявление египетского МИД, сообщает РИА Новости.

В Каире отметили, что обвинения со стороны Дагло прозвучали в разгар усилий Египта по прекращению войны в «братском» Судане и защите мирных жителей страны.

30 сентября МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что самолет военно-воздушных сил Судана ударил по резиденции главы дипломатической миссии в Хартуме. В ведомстве сообщили, что здание получило «серьезные повреждения».

Весной 2023 года в Судане начались ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией.

В конце июля СБР, представляющие собой военизированные формирования, сообщили, что примут участие в переговорах о прекращении огня.

Ранее на главу Суверенного совета Судана аль-Бурхан было совершено покушение.