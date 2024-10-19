«Пиво — это на любителя». Снимут ли «сухой закон» на российских стадионах? Глава МВД Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил вместо пива продавать на стадионах полезные напитки. При этом он также заявил, что в ведомстве «очень далеки от запретительных или разрешительных мер, тем более связанных с пивом». Ранее вновь разгорелась дискуссия о возвращении алкоголя на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что работа над подобным законопроектом возобновилась. Инициативу уже поддержал Минфин, Минздрав традиционно высказался против. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил вместо пива на стадионах продавать полезные напитки. Об этом министр внутренних дел заявил в беседе ТАСС.

«Где пиво и где МВД? Какое мы отношение имеем к пиву? Мы по пиву и по другим подобным случаям высказываем свои соображения, сообразуясь с криминальной обстановкой, с другими факторами. И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий», — сказал Колокольцев.

Он отметил, что в министерстве «очень далеки от запретительных или разрешительных мер, тем более связанных с пивом».

«Мы вообще все ведем здоровый образ жизни. Я понимаю — чай попить, морс попить. Иногда — бокал шампанского на Новый год», — отметил министр.

На вопрос, стоит ли продвигать на стадионах, например, лимонад вместо пива, Колокольцев ответил:

«Есть нормальные напитки, они полезны для организма. А пиво — это на любителя».

Ранее о том, что алкоголь может вернуться на стадионы, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В кулуарах форума «Россия — спортивная держава» он рассказал ТАСС, что авторы законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах возобновили работу по данному вопросу.

«Это хороший инструмент для привлечения дополнительного финансирования», — подчеркнул Свищев.

Инициативу уже поддержал Минфин, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. При этом он отметил, что есть другие министерства, которые выступают против нее, поэтому окончательное решение остается за правительством .

Как пытались отменить «сухой закон» на стадионах

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Отменить его уже пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг. Однако успеха они не имели.

При этом исключения делались для крупных международных турниров, спонсором которых выступают пивоваренные компании. Так, пиво разрешено было продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и Чемпионата мира по футболу (2018).

«К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет — очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет», — заявил тогда президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Однако разговоры о возращение пива на стадионы после мундиаля все-таки начались. Те, кто выступали «за», учитывали опыт проведения турнира. Как писал «Чемпионат», за все время ЧМ не было зафиксировано ни одного противоправного инцидента, связанного с подвыпившими фанатами . И это при том, что болельщики выпили 1,45 млн литров.

«Мы продали пива на 89 млн рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях-православных», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

На слова Минниханова отреагировал президент России Владимир Путин:

«Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти — посмотрим», — сказал он.

Продолжением этих разговоров в 2019-м стала инициатива о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, которую внесли на рассмотрение депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Правительство законопроект поддержало, и спустя полгода он был принят в первом чтении. Ко второму чтению в документ должны были внести поправки, распространяющие такое разрешение на все другие виды спорта. О том, что поправки были внесены, стало известно в 2021-м.

В 2023 году о законопроекте заговорили вновь. В январе советник главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что ведется работа над тем, чтобы понять, состоится ли второе чтение в ближайшее время. В июле один из авторов инициативы Дмитрий Свищев рассказал, что нижняя пала парламента может рассмотреть документ осенью. В ноябре первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров заявил, что работа над законопроектом продолжается, обсуждаются технические детали для реализации закона.

Кто выступает против

Помимо большого количества сторонников, среди которых спортивные федерации, сами спортсмены и федеральные ведомства, у этой инициативы также есть и противники. В 2018 году, когда возможность возвращения пива на стадионы начали активно осуждать, против высказался Роспотребнадзор. Там посчитали, что подобный шаг способствует алкоголизации населения.

В 2019-м вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение, также заявила, что не поддерживает подобную инициативу.

«Я являюсь категорическим противником такого возврата и такого отката назад, потому что я знаю, как трудно это преодолеть и насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье конкретного гражданина. И здесь отказываться от достижений, от абсолютных достижений страны, я считаю неправильным», — сказала она.

Традиционно против законопроекта также выступает Минздрав. Ведомство не поддержало инициативу в 2019-м году, не поддерживает и сейчас. Как подчеркнул заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков, она противоречит интересам общественного здоровья и общественной безопасности.

По словам эксперта ведомства, болельщики на стадионах и так испытывают эмоциональное возбуждение, а потребление алкоголя еще больше повышает вероятность рискованного поведения, что может представлять угрозу для жизни и здоровья как самих фанатов, так и окружающих их людей.

Депутат Дмитрий Свищев ранее признавался, что автором законопроекта и правда пока не удается «победить» Минздрав, «который считает, что продажа пива на стадионах повлияет на алкоголизацию общества».

«Не надо считать болельщиков алкоголиками, они приходят на стадион уж точно не пить. Пусть коллеги объяснят мне, чем отличается спортивный стадион от театров, концертов и дискотек, где разрешены крепкие напитки? Удивительная позиция и непонятная для меня до сих пор. Не вижу логики», — отметил парламентарий.