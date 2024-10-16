«Выпустили восемь пуль». В Подмосковье расстреляли полковника, участника СВО Mash: после убийства участника СВО в Подмосковье ищут киллера-пешехода

В подмосковной деревне Меленки неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО замкомандира воинской части Никиту Кленкова. По данным СК, киллер был на машине и поджидал жертву на грунтовой дороге, а когда военнослужащий подъехал — выстрелил в окно водительской двери и скрылся. Кленков скончался на месте, а его автомобиль врезался в забор. В то же время есть и другая версия, согласно которой убийца добрался в Меленки пешком через лес. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в деревне Меленки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, 16 октября 2024 года около 9 часов неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее 3 выстрелов в ... окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте, при этом автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). В СК добавили, что на месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, проводится осмотр в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Что известно о жертве

По данным источника ТАСС, а также Telegram-каналов Mash и Baza, погибший мужчина был участником спецоперации и заместителем начальника одной из воинских частей. Около недели назад мужчина вернулся из зоны СВО домой.

Как выяснил mk.ru, жертву зовут Никита Кленков, ему было 44 года. Кленков служил в одном из подразделений спецназа, имел звание полковника. Издание сообщает, что, по основной версии, убийство было связано с его участием в специальной военной операции .

Убийство было заказным

По данным ТАСС, убийство военнослужащего было спланированно заранее и носит заказной характер. Как отметил источник агентства, машину жертвы поджидали, возможно, до этого следили за передвижениями мужчины.

«Убийца российского офицера, который расстрелял его в деревне Меленки, поджидал его на въезде в населенный пункт. Как только он увидел машину жертвы — открыл огонь из пистолета. Всего выпустил 8 девятимиллиметровых пуль. По основной версии, убийцы двигались на автомобиле», — написал Mash.

По информации Telegram-канала 112, после убийства военного в розыск был объявлен серый автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска, правоохранители ввели план «Перехват».

О том, что именно Mitsubishi Outlander на большой скорости преследовал белый Hyundai Palisade полковника, рассказал один из свидетелей, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на источник.

«При обнаружении, машина [погибшего] была заведена и заблокирована изнутри. В салоне была форма ВС РФ с погонами полковника. Люди, выбежавшие на шум видели, как на полной скорости с места происшествия скрылся Mitsubishi. В салоне могло быть несколько человек», — говорилось в публикации.

Telegram-канал также уточнил, что убийца использовал подменные номера.

Mk.ru в свою очередь сообщил, что киллер мог попытаться замаскировать убийство под дорожный конфликт. Отсюда и родилась версия, что убийца был на машине, «прижал» Hyundai полковника и потом открыл огонь. Сейчас ее проверяют, отметило издание.

Mash же позже привел и другую версию, согласно которой убийца добрался в деревню Меленки пешком через лес. Аналогичным образом, напомнил Telegram-канал, действовал киллер, убивший экс-депутата Верховной рады Илью Киву в декабре 2023 года.