От «Правого сектора»* до российского ТВ. Как жил и умер Илья Кива В Подмосковье нашли тело убитого экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

Утром 6 декабря беглый экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал пост, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского совершить самоубийство, «как это делали всегда проигравшие». Спустя пять часов самого Киву нашли мертвым в лесу в Подмосковье. Убийца выстрелил ему прямо в голову. «Газета.Ru» рассказывает, как бывший член «Правого сектора» и Социалистической партии Украины, экс-боевик АТО и бывший нардеп Рады оказался в подмосковном лесу.

Как убили Киву

Экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву, с января 2022 года проживавшего в России и запросившего здесь политическое убежище, нашли мертвым на территории одного из отелей в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья. Неизвестный выстрелил в него из неустановленного оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Пуля попала в голову, прибывшие на место происшествия врачи не смогли реанимировать бывшего нардепа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

На всей территории Центрального федерального округа проходят оперативные мероприятия по розыску стрелка, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В аэропортах и на Ж/Д вокзалах Москвы ввели усиленные меры проверки пассажиров.

Источники западных агентств и многих украинских СМИ утверждают, что убийство экс-депутата организовала Служба безопасности Украины. Украинская разведка заявила, что «может подтвердить» убийство Кивы, но прямо брать ответственность за устранение «предателя Украины» не стала.

Примечательно, что Кива был убит ровно через пять часов после того, как опубликовал пост в Telegram, в котором рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покончить жизнь самоубийством, «как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой». «Закономерный конец ублюдка, утопившего народ», — написал бывший нардеп.

Как Кива прошел в Верховную раду через «Правый сектор» (организация запрещена в России)

Илья Кива родился в 1976 году в Полтаве. Окончил геологоразведочный техникум, а потом получил два высших образования — педагогическое и юридическое.

В 2010 — 2011 годах работал замглавы отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог в Киевской области Госслужбы автомобильных дорог Украины. В 2011 году стал заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области.

Кива был активным участником «Майдана», там же он познакомился с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем. Позже Кива возглавит полтавский центр «Правого сектора» и региональное отделение организации на востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая и Луганская области).

Кива сам рассказывал, что участвовал в событиях, которые привели к расстрелу людей в Красноармейске во время проведения первого референдума в ДНР весной 2014 года.

С 2014-го он воевал на Донбассе на стороне Украины. В 2015 году возглавил в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Кроме того, Кива — один из основателей базы «Миротворец».

«Всех любителей Русского мира мы просто-напросто будем стирать с лица земли Украинской. <...> Всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России, или пользуются тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю»,

— призывал Илья Кива тогда.

В 2018 году его выдвинули кандидатом в президенты Украины от Социалистической партии. В первом туре он смог набрать всего 0,03% голосов.

В 2019 году стал депутатом Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Я не ушел из Социалистической партии Украины. Единогласным решением съезда СПУ делегировала меня представлять наши интересы в «Оппозиционной платформе — За жизнь» для укрепления украинской позиции», — так он объяснял свой переход из одной партии в другую.

В январе 2022 года Кива решил поменять не партию, а страну. Он уехал в Италию, какое-то время пробыл там, а после прилетел в Россию, где попросил предоставить ему политическое убежище.

В марте того же года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны. 15 марта 2022 года он был лишен депутатского мандата. В середине ноября 2023-го суд во Львове признал экс-депутата виновным в госизмене и заочно приговорил к 14 годам тюрьмы.

Почему Кива сбежал в Россию

К моменту начала российской военной операции на Украине Кива уже проживал в России. Он активно поддержал решение российских властей, призвав «освободить украинцев от западной оккупации».

Кива активно критиковал действующую власть в Киеве, а летом 2023-го призвал украинцев поднять восстание для свержения режима Владимира Зеленского.

Бывший депутат нередко принимал участие в программах на российском телевидении, особенно он любил выступать в эфире «Соловьев Livе».

«Вы посмотрите, что происходит со мной. Я прошел зону боевых действий, имел государственные награды. Из песни слов не выкинешь — я был на Майдане, взял в руки оружие и пошел на Донбасс, я вернулся и был героем.

Но я начал говорить правду, стал обличать те преступления, которые ранее совершали и совершают мои вчерашние соратники», — заявил он в одной из передач.

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в разговоре с «Известиями» отметил, что судьба убитого экс-нардепа подчеркивает «трагедию человеческую» тех, кто был в эйфории от «Майдана», а потом стал противником украинского режима.

«Кива — современный подполковник Рощин из «Хождения по мукам», — сказал Гаспарян.

По имеющейся в открытом доступе информации, у Кивы остались трое детей — две дочери и сын.