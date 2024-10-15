Бомбу спрятали в мусоре на машине: в Москве пытались взорвать владельца «Гадкого койота»

Московского бизнесмена Виктора Мишачева пытались убить, спрятав самодельную взрывчатку на капоте его машины, сообщили Telegram-каналы Shot и Readovka.
Покушение произошло рано утром 15 октября во дворе дома Мишачева на улице Профсоюзная в Москве. Сосед предпринимателя, 43-летний бурильщик, гулял с собакой и заметил, что на машине его знакомого оставили мусор. Мужчина рассказал об этом Мишачеву, сразу предложив ничего не трогать и вызвать полицию. Однако бизнесмен, судя по всему, не прислушался. Около 08.00 мск 44-летний предприниматель вышел из дома вместе с шестилетним сыном и подошел к своему китайскому внедорожнику TANK. На капоте лежали мусорный мешок и еще один пакет, накрытый детской пеленкой. Мусор оставили напротив водительского места.
Бизнесмен поднял мешок с мусором и отнес до помойки, а затем дотронулся до пеленки, чтобы убрать и ее. В этот момент, по словам соседа, «раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошел взрыв».
Машину продырявило как сито
По оценкам следствия, для подрыва автомобиля использовалось взрывное устройство «небольшой мощности» — около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Мишачев выжил, но ему оторвало часть кисти правой руки. Ребенку осколки рассекли голову. Кроме того, пострадал стоявший рядом сосед, которому три осколка вошли в ногу и бедро. Последний упал на землю и стал звать на помощь, а бизнесмен схватил сына и убежал в квартиру, откуда вызвал скорую.
Мишачева отвезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он в реанимации. Ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сосед также госпитализирован. Теща бизнесмена рассказала, что сыну мужчины будут «зашивать голову», с ним находится жена предпринимателя.
По одной из версий, часть взрывчатки была в мусорном пакете, и Мишачева спасло то, что сначала он выкинул мешок. Сейчас полиция ищет этот пакет, двор оцеплен, на место приехали саперы. Следствие планирует допросить бизнесмена, когда он будет в подходящем состоянии, также будут проверены местные камеры видеонаблюдения.
Кроме машины Мишачева взрыв зацепил припаркованный рядом автомобиль Mazda. Внедорожнику TANK повредило только капот и лобовое стекло, а вот вторую машину сильно посекло поражающими элементами.
«Завтракала и услышала сильный грохот, и сигнализация сработала. Я сначала не поняла, что произошло. Вышли на улицу и увидели, что моя машина побитая, как решето стала. Как будто осколочными элементами побило и капот, и двери, колесо пробито», — поделилась владелица авто.
Месяцами не платил сотрудникам зарплату
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов. Мишачев — гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп», владеет долями в 13 компаниях. В числе его активов известная сеть баров «Гадкий койот», столичный бар Dirty Dance, «Бунин бар» в Екатеринбурге. Совокупно выручка компаний Мишачева за 2023 год составила около 17,3 млн руб.
«Будут допрошены его партнеры, конкуренты и сотрудники, которые могли быть недовольны зарплатой», — сообщил Shot.
Что касается последних, то, по информации Readovka, «в одном из известных заведений» Машичева могли месяцами задерживать зарплату. Персонал увольнялся со скандалом, часто даже так не получая положенных денег. К «Шейкер групп» были претензии и со стороны поставщиков барной продукции, некоторые доходили до суда.
«Возможно и то, что одной из причин попытки убийства могла стать пьяная потасовка в баре между сотрудниками, руководством и посетителями, которые были нередки в питейных заведениях», — предположил канал.
Следствие проверяет версию и о «личном мотиве». При этом коллеги и партнеры Мишачева в беседе с mk.ru информацию о задержке зарплат в его заведениях не подтвердили.
«Даже в период коронавируса, когда финансовые потоки резко обмелели, Виктор делал все, чтобы платили зарплату. Насколько я знаю, он даже кредиты брал, чтобы люди получали все без задержек», — рассказал изданию один из его коллег.
Соседка бизнесмена, чья машина пострадала более всего, тоже описала его положительно. «Хороший человек, с двумя детьми, всегда здоровались с ним, все было хорошо», — подчеркнула женщина.
Теща также отзывается о Мишачеве как о добром, общительном и «очень порядочном человеке». Помимо раненого сына, у него еще есть 11-летний ребенок, в этот день он, как обычно, был в школе.
По мнению экспертов, организаторы взрыва стремились запугать, а не убить бизнесмена.
«Учитывая небольшую мощность взрывного устройства в незамкнутом пространстве, целью подрыва было напугать владельца машины», — заявил заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.