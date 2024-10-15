Бомбу спрятали в мусоре на машине: в Москве пытались взорвать владельца «Гадкого койота» СК: подрыв машины предпринимателя в Москве может быть связан с его бизнесом

В Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено дело о покушении, среди версий следствия — конфликт из-за бизнес-интересов и месть сотрудников.

Московского бизнесмена Виктора Мишачева пытались убить, спрятав самодельную взрывчатку на капоте его машины, сообщили Telegram-каналы Shot и Readovka.

Покушение произошло рано утром 15 октября во дворе дома Мишачева на улице Профсоюзная в Москве. Сосед предпринимателя, 43-летний бурильщик, гулял с собакой и заметил, что на машине его знакомого оставили мусор. Мужчина рассказал об этом Мишачеву, сразу предложив ничего не трогать и вызвать полицию. Однако бизнесмен, судя по всему, не прислушался. Около 08.00 мск 44-летний предприниматель вышел из дома вместе с шестилетним сыном и подошел к своему китайскому внедорожнику TANK. На капоте лежали мусорный мешок и еще один пакет, накрытый детской пеленкой. Мусор оставили напротив водительского места.

Бизнесмен поднял мешок с мусором и отнес до помойки, а затем дотронулся до пеленки, чтобы убрать и ее. В этот момент, по словам соседа, «раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошел взрыв».

Машину продырявило как сито

По оценкам следствия, для подрыва автомобиля использовалось взрывное устройство «небольшой мощности» — около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Мишачев выжил, но ему оторвало часть кисти правой руки . Ребенку осколки рассекли голову. Кроме того, пострадал стоявший рядом сосед, которому три осколка вошли в ногу и бедро. Последний упал на землю и стал звать на помощь, а бизнесмен схватил сына и убежал в квартиру, откуда вызвал скорую.

Мишачева отвезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, он в реанимации. Ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сосед также госпитализирован. Теща бизнесмена рассказала, что сыну мужчины будут «зашивать голову», с ним находится жена предпринимателя.

По одной из версий, часть взрывчатки была в мусорном пакете , и Мишачева спасло то, что сначала он выкинул мешок. Сейчас полиция ищет этот пакет, двор оцеплен, на место приехали саперы. Следствие планирует допросить бизнесмена, когда он будет в подходящем состоянии, также будут проверены местные камеры видеонаблюдения.

Кроме машины Мишачева взрыв зацепил припаркованный рядом автомобиль Mazda. Внедорожнику TANK повредило только капот и лобовое стекло, а вот вторую машину сильно посекло поражающими элементами.

«Завтракала и услышала сильный грохот, и сигнализация сработала. Я сначала не поняла, что произошло. Вышли на улицу и увидели, что моя машина побитая, как решето стала. Как будто осколочными элементами побило и капот, и двери, колесо пробито», — поделилась владелица авто.

Месяцами не платил сотрудникам зарплату

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Основная версия следствия — конфликт из-за бизнес-интересов. Мишачев — гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп», владеет долями в 13 компаниях. В числе его активов известная сеть баров «Гадкий койот», столичный бар Dirty Dance, «Бунин бар» в Екатеринбурге. Совокупно выручка компаний Мишачева за 2023 год составила около 17,3 млн руб .

«Будут допрошены его партнеры, конкуренты и сотрудники, которые могли быть недовольны зарплатой», — сообщил Shot.

Что касается последних, то, по информации Readovka, «в одном из известных заведений» Машичева могли месяцами задерживать зарплату . Персонал увольнялся со скандалом, часто даже так не получая положенных денег. К «Шейкер групп» были претензии и со стороны поставщиков барной продукции, некоторые доходили до суда.

«Возможно и то, что одной из причин попытки убийства могла стать пьяная потасовка в баре между сотрудниками, руководством и посетителями, которые были нередки в питейных заведениях», — предположил канал.

Следствие проверяет версию и о «личном мотиве». При этом коллеги и партнеры Мишачева в беседе с mk.ru информацию о задержке зарплат в его заведениях не подтвердили.

«Даже в период коронавируса, когда финансовые потоки резко обмелели, Виктор делал все, чтобы платили зарплату. Насколько я знаю, он даже кредиты брал, чтобы люди получали все без задержек», — рассказал изданию один из его коллег.

Соседка бизнесмена, чья машина пострадала более всего, тоже описала его положительно. «Хороший человек, с двумя детьми, всегда здоровались с ним, все было хорошо», — подчеркнула женщина.

Теща также отзывается о Мишачеве как о добром, общительном и «очень порядочном человеке». Помимо раненого сына, у него еще есть 11-летний ребенок, в этот день он, как обычно, был в школе.

По мнению экспертов, организаторы взрыва стремились запугать, а не убить бизнесмена.

«Учитывая небольшую мощность взрывного устройства в незамкнутом пространстве, целью подрыва было напугать владельца машины», — заявил заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.