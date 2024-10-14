Никита Хрущев на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе США, 1959 год

«Положат люди на весы дела мои»: как Хрущев довел народ, соратников и потерял власть 60 лет назад Брежнев совершил переворот и отправил Хрущева на пенсию вместо расстрела

14 октября 1964 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, стоявший во главе СССР в эпоху «оттепели», был смещен со своего поста. Во главе заговора стоял Леонид Брежнев, которого отговорили от убийства Никиты Сергеевича. Первого секретаря отправили на пенсию за «волюнтаризм и грубые ошибки». Как Никита Хрущев «потерял друзей» и заставил всех себя ненавидеть — в материале «Газеты.Ru».

Как Хрущев начал оттепель

В середине февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд КПСС. Иосиф Сталин умер за три года до этого, и съезд партии стал первым с кончины советского вождя. На знаменитом XX съезде первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев зачитал эпохальный доклад «О культе личности и его последствиях».

«Я <...> разоблачал и клеймил Сталина за то, что он учинил расправу над строителями партии и руководителями нашего Советского государства... Зло, которое было причинено Сталиным, нанесло большой вред нашей стране, и такое зло должно быть заклеймено», — писал сам Хрущев.

При этом доклад вовсе не был однозначным осуждением советского террора и репрессий предыдущей эпохи. Хрущев ругал Сталина лишь за репрессии против членов коммунистической партии и узурпацию власти с «нарушением ленинских норм коллективного руководства». А остальные репрессии Хрущевым признавались вполне обоснованными.

close Никита Хрущев на ХХ съезде КПСС, 23 февраля 1956 года Василий Егоров/ТАСС

Эта этическая неоднозначность и полумеры политики Хрущева стали отличительной особенностью всей эпохи «оттепели».

У Хрущева было три ключевых направления реформ: постараться укрепить экономику СССР, изменить культурную сферу после сталинских «заморозков» и изменить партийную идеологию после десятилетий культа личности.

В экономической сфере Хрущеву нужно было развивать новые промышленные отрасли, нефтедобычу, атомную энергетику, добычу цветных металлов и химпром.

Кроме того, остро стоял жилищный вопрос, нужно было запустить массовое строительство жилья. К тому же советскому обществу, сверхмобилизованному за годы индустриализации, террора, Великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья требовалась демобилизация.

Как Хрущев довел народ

Чтобы претворить в жизнь эти идеи, в начале 1959-го XXI съезд КПСС принял по инициативе Хрущева новый, семилетний план развития народного хозяйства. Были созданы новые отрасли промышленности — пластмассовая индустрия, например. Началось строительство «хрущевок» — массовых типовых домов с индивидуальными квартирами. Разрабатывались новые модели пассажирских самолетов, автомобили перестали быть роскошью и стали просто дефицитом — но доступным для среднего советского гражданина. Начался массовый экспорт нефти за границу, что начало питать экономику Советского Союза нефтедолларами.

В то же время многие реформы хрущевской эпохи критиковались — например, знаменитое освоение целины ругали за непродуманность и низкое развитие инфраструктуры (из-за чего освоенные с большим трудом земли рисковали стать пустыней).

Хотя освоение целины позволило резко увеличить урожаи (85,5 млн тонн зерна в 1954 году против 125 млн тонн в 1960 году), у этой реформы было много негативных последствий.

Бывший сталинский нарком Вячеслав Молотов считал освоение целины преждевременным, называл «нелепостью и авантюрой».

«Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниет, дорог нет, вывезти нельзя.

А Хрущев нашел идею и несется, как саврас без узды!»

close Никита Хрущев на пшеничном поле, 1964 год Bettmann/Getty Images

При Хрущеве впервые в истории стали закупать хлеб за границей. К тому же, росли цены на продукты питания. Непоследовательная и непродуманная ценовая политика привела в 1962 году к бунту в Новочеркасске, где расстреляли десятки рабочих.

Недовольство вызвала и кукурузная кампания Хрущева. На фоне отставания СССР в аграрной сфере от США и стран Европы, низкой урожайности зерновых и упадка деревни, продолжавшегося после сталинской коллективизации, Хрущев пытался радикально модернизировать сельское хозяйство в стране победившего социализма.

По мнению экономиста Гавриила Попова и внука Хрущева Никиты Аджубея, первый секретарь рассматривал кукурузу как «чудо-средство», которое одним махом позволило бы решить проблемы советского сельского хозяйства.

«Ситуация с кукурузой была разыграна точно по пословице: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб пробьет». У рачительных хозяев кукуруза «вывозила» хозяйство, у очковтирателей служила лишь галочкой для отчета. Приписки, прямой обман, махинации в сельском хозяйстве разрешали себе даже очень высокие руководители — секретари обкомов. Местные бюрократы — партийные и советские — нашли «целину» в своих владениях и безответственно, а то и преступно вспахивали луга, пастбища, заповедные участки».

close Никита Хрущев в одном из украинских колхозов, 1963 год РИА Новости

Половинчатость отличала хрущевские реформы и в политической сфере. Массово реабилитировали осужденных и казненных в сталинские годы. Однако родственники часто получали ложные данные о смерти — например, меняли год гибели. Не были реабилитированы многие из осужденных на показательных процессах 1930-х — например, лидеры большевиков Каменев, Зиновьев и Бухарин.

Реабилитированным назначали минимальные пенсии и не выплачивали никаких компенсаций. Не были полностью реабилитированы репрессированные народы — к примеру, крымские татары и поволжские немцы, турки-месхетинцы.

Колхозникам впервые с 1920-х начали выдавать паспорта. Однако сохранялось «одно из позорных наследий сталинской системы — прописка», советский гражданин не мог без прописки устроиться на работу в городе.

В «оттепель» по-прежнему действовала цензура, партия вмешивалась в искусство, контролируя писателей и художников, театр и кино.

Происходила «уравниловка» в сфере оплаты труда — в результате все, вне зависимости от реальных усилий, получали одинаковую зарплату. Непопулярным решением стало урезание площади приусадебных участков колхозников.

Из-за постоянных реформ в системе управления падали с каждым годом темпы роста производства. Рабочие и специалисты теряли заинтересованность в том, чтобы вкладываться в работу, отмечают Попов и Аджубей.

Недовольство у армии вызвала идея Хрущева сократить численность Вооруженных сил. Советский лидер, вновь пытаясь с помощью «чудо-оружия» решить комплексную проблему, сделал большую ставку на новейшее реактивное вооружение — ракеты, и отправил в отставку десятки тысяч кадровых офицеров.

Допускал Хрущев ошибки и на международной арене. Желая избавиться от сталинистов в руководстве стран соцлагеря в Восточной Европе, он позволил частичную демократизацию — однако получившие доступ к власти в ГДР и Венгрии более либеральные силы позволили вылиться накопившейся в обществе ненависти к коммунистам. В этих странах восстания Москва подавила «по-сталински» — танками. А критику сталинизма от Хрущева негативно воспринимали в Китае, который превратился из союзника в смертельного противника.

«Именно с получения полновластных полномочий и началась эпоха, которую назвали волюнтаризмом. Хрущев упрямо и методично ходил по граблям, игнорируя недовольство его методами руководства. Причем Хрущева критиковали все: от рядовых граждан до верхушки партийного аппарата», — утверждал историк Дмитрий Журавлев.

Как Хрущев довел однопартийцев

Историк Александр Черемин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что окружение Хрущева прекрасно понимало — он может избавиться от них так же, как избавился в свое время от сподвижников Сталина, Маленкова и Берии.

«Все его соратники по партии, которых он двигал, включая Леонида Брежнева, Шелеста и Подгорного, понимали, что он в любой момент может их подвинуть или просто отправить куда-нибудь вдаль от Москвы. Сама партийная верхушка была недовольна его самодурством и кадровой политикой. Люди не знали, что их ожидает завтра», — подчеркнул эксперт.

Черемин добавил, что негативно влияла и непоследовательность Хрущева в сфере партийного строительства.

«Разделение на сельские и городские партийные организации привело к тому, что на местах не знали, как и кем управлять и каким образом выстраивать вертикаль власти», — отметил историк.

Плохую роль сыграла и эмоциональность Хрущева, считает Александр Черемин. Она особенно была заметна в разгар Карибского ядерного кризиса — противостояния с США из-за ракет на Кубе, и во время публичного выступления Хрущева на Генассамблее ООН, когда первый секретарь ЦК КПСС стучал ботинком по трибуне.

close Никита Хрущев выступает на Генеральной Ассамблее ООН, 12 октября 1960 года Bettmann/Getty Images

«Практически во всех кругах — и колхозники, и рабочие, и интеллигенция, и военные круги, и политические понимали, что он не на своем месте, не соответствует должностям, которые он когда-то захватил, поэтому был составлен в 1964 году заговор. От него решили освободиться, и никто не стал за Хрущева биться — ну, разве что Анастас Микоян на пленуме ЦК КПСС был против отставки Никиты Сергеевича», — добавил историк.

Хрущев не был сказочником или идеалистом, считает Александр Черемин. Он понимал, какие проблемы есть в СССР. Просто был слишком импульсивным и непоследовательным в своей политике.

Пенсия вместо смерти

В 1964 году Хрущев постоянно разъезжал по загранице с визитами. А в СССР росло влияние Брежнева. Вместе с другими заговорщиками он сумел завоевать симпатии обиженных Хрущевым военных и секретарей обкомов.

Хрущев узнал о готовящемся заговоре. Но Никита Сергеевич был слишком самоуверен.

«Эти пацаны — и против меня! Бред какой-то!» — хохотал он.

При том, что опасность была реальнее некуда — Хрущева даже якобы хотел убить Брежнев, рассказывал первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест.

«Семичастный мне рассказывал, что ему Брежнев предлагал физически избавиться от Хрущева, устроив аварию самолета, автомобильную катастрофу, отравление или арест. Все это Подгорный подтвердил и сказал, что Семичастным и им все эти «варианты» устранения Хрущева были отброшены…» — говорил он.

close Никита Хрущев на даче, 1960-е РИА Новости

14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС Шелест первым раскритиковал Хрущева за волюнтаризм и ошибки.

Ссылаясь на «ленинские принципы коллективного руководства», первого секретаря ЦК критиковали за создание «ненормальной обстановки», мешавшей другим членам комитета работать. По сути, на пленуме Хрущева сбросили с пьедестала, используя те же тезисы, которые он использовал при развенчании культа личности Сталина.

Убивать Хрущева не стали, а отправили на почетную пенсию. Он умер в 1971 году и был похоронен — единственный из советских лидеров — не у Кремлевской стены, а на Новодевичьем кладбище. Надгробный памятник создал Эрнст Неизвестный — из черного и белого мрамора.

«Умру я... Положат люди на весы дела мои. На одну чашу — дела худые, на другую — добрые... И добро перевесит», — утверждал сам Никита Хрущев.