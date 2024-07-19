Журналиста WSJ Гершковича осудили за шпионаж. Могут ли его обменять? Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

Суд в Екатеринбурге признал виновным по делу о шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в марте 2023 года он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Гершкович свою вину не признает. Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что американца скоро могут обменять. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге завершился судебный процесс над журналистом американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем по уголовному делу о шпионаже. Свердловский областной суд признал американца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение приговора. Как пишет РБК, Гершкович выслушал вердикт спокойно и сообщил, что он ему понятен. По данным ТАСС, адвокаты американца не стали отвечать на вопросы о вынесенном приговоре.

Судебный процесс по делу американского журналиста начался в Екатеринбурге 26 июня. Второе же заседание должно было пройти 13 августа, однако защита журналиста попросила перенести его на более раннюю дату. Газета WSJ писала, что причины этого решения неизвестны. В Госдепе США изданию также заявили, что не знают, почему защита запросила перенос и что это означает.

В итоге второе заседание по делу прошло 18 июля, на 19 июля были назначены прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для Гершковича 18 лет лишения свободы. Свою вину американский журналист не признал.

Возможный обмен

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала приговор Гершковичу невероятно жестким. Она выразила сомнение, что апелляция поможет смягчить решение суда.

Меркачева также считает, что американца могут обменять в ближайшее время. По ее словам, это может произойти, предположительно, после его перевода в колонию. Такой вывод член СПЧ сделала, опираясь на опыт прошлых обменов иностранных заключенных.

«Основания для этого: то, что говорил президент, ему задавали вопрос про Эвана. Второе: The Wall Street Journal — одно из известнейших изданий во всем мире, они очень активные, они не оставят своего журналиста просто так, и они будут добиваться от правительства Америки всего возможного, чтобы обмен состоялся как можно скорее. Поэтому они будут давить на американское правительство. И то пойдет на любые предложения, которые поступят в ответ на их идею об обмене, который поступит от российской власти», — подчеркнула Меркачева.

Тема обмена Гершковича не раз поднималась как американскими, так и российскими властями. Президент США Джо Байден неоднократно обещал, что вернет журналиста на родину, сделав для этого все возможное.

Об освобождении американца также высказывался и экс-глава США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что собирается вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах в ноябре.

«Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности», — заявил Трамп.

18 июля представитель Госдепа США Ведант Пател также сообщил, что Штаты «добиваются скорейшего освобождения» журналиста и продолжат работать в этом направлении. Однако он не стал комментировать, на каком этапе сейчас находятся переговоры.

Что касается российской стороны, то президент РФ Владимир Путин 9 февраля в интервью Такеру Карлсону подтвердил возможность обмена Гершковича. По словам Путина, Москва не отказывалась от диалога, поэтому журналист «может оказаться на родине».

«Мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. <...> Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться»,

— подчеркнул глава РФ.

17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецслужбы РФ и США ведут контакты по договоренности президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще от июня 2021 года для того, чтобы «посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять». В том числе они обсуждают и вопрос обмена Гершковича. При этом Лавров подчеркнул, что у Москвы есть неопровержимые доказательства его виновности.

19 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РФ тем не менее не стал отвечать на вопрос журналистов, может ли Гершкович быть обменян на кого-то из российских граждан.

Дело Эвана Гершковича

О задержании Гершковича 30 марта 2023 года сообщила ФСБ. Ведомство отметило, что журналиста задержали при попытке получения секретных сведений. Американец, как пояснили в ФСБ, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор информации, составляющий государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении него было возбуждено дело о шпионаже.

В тот же день Гершковича арестовали. 31 марта президент США Джо Байден призвал российские власти отпустить американца, однако этого не произошло. 7 апреля 2023-го журналисту, по данным «Интерфакса», предъявили обвинение.

Газета The Wall Street Journal отвергла обвинения в отношении своего корреспондента и потребовала его немедленного освобождения. Издание подчеркнуло, что американец работал в московском бюро The Wall Street Journal и занимался освещением событий в России.

По данным WSJ, задержание Гершковича по обвинению в шпионаже было первым задержанием американского журналиста по этой статье со времен Холодной войны.