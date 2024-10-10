«За слова нужно отвечать»: Кадыров объявил кровную месть сенатору и двум депутатам Кадыров пригрозил депутатам и сенатору кровной местью после стрельбы у Wildberries

Рамзан Кадыров обвинил двух депутатов Госдумы и члена Совфеда в попытке заказать его убийство на фоне конфликта из-за Wildberries. Глава Чечни подчеркнул, что, если парламентарии не докажут обратного, он «объявляет им кровную месть». Сами участники скандала на слова Кадырова пока не отреагировали, а старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал его заявление «фигурой речи, а не реальной угрозой».

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть членам Совета Федерации и Государственной думы, которые якобы пытались заказать его убийство из-за скандала вокруг маркетплейса Wildberries. Об этом политик сказал во время совещания с чеченскими силовиками, видео встречи опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

В комментарии к видео Кадыров заявил, что стрельбе у офиса маркетплейса «старательно придают национальный окрас», а некоторые называют зачинщиками инцидента «кадыровцев».

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — подчеркнул политик.

Совещание Кадыров в основном вел на чеченском языке. На нем глава республики рассказал об угрозах для себя со стороны парламентариев, обвинив их в подготовке заказного убийства .

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть [депутату Госдумы Бекхану] Барахоеву, [сенатору от Дагестана] Сулейману Керимову, [депутату] Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — заявил Кадыров на чеченском (перевод по ТАСС).

Ранее глава Чечни уже сталкивался с покушениями: осенью 2009 года его хотел убить чеченский-боевик смертник, но мужчину вовремя застрелили охранники. К 2016 году были раскрыты восемь попыток покушений, подсчитывали журналисты.

Произошедшее в офисе Wildberries глава республики на совещании назвал «бизнес-ситуацией». Он обвинил Керимова, Курбанова и Барахоева в том, что те «пытаются отобрать бизнес у этой женщины», то есть, маркетплейс у его соосновательницы Татьяны Ким (в замужестве — Бакальчук, в сентябре 2024 года она вернула себе девичью фамилию). Летом Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении, зарегистрировали совместное предприятие, согласовали сделку в Кремле. Однако затем между основателями маркетплейса Ким и ее мужем Владиславом Бакальчуком вспыхнул конфликт, Ким подала на развод. Кадыров в споре поддерживает Бакальчука, сама Ким говорит, что это супруг пытается рейдерским способом отобрать весь бизнес себе.

«Это просто фигура речи»: как работает кровная месть

«Кровная месть» — древний обычай народов Северного Кавказа, который велит убить того, кто сам совершил убийство , и, возможно, членов его семьи. Как поясняют эксперты, до исламизации региона традиции позволяли расправляться с родственниками преступников. По шариату же мстить можно только непосредственному виновнику и только тем же способом, который он использовал первым.

Как правило, кровную месть объявляют в ответ на произошедшее убийство, а не просто угрозу, пояснил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Поэтому, высказывание Кадырова, скорее всего, тоже лишь «фигура речь», уверен он.

«Резкие слова Кадырова больше выглядят как фигура речи, а не реальная угроза <...> Я бы не переоценивал масштаб происходящего в этом смысле. <...> Угрозы или подозрения не являются основанием для кровной мести», — подчеркнул Силаев.

В любом случае, сейчас эта древняя традиция перестает быть обязательной, добавил специалист. В то же время он признал, что практика до сих пор существует на Северном Кавказе.

«Кровная месть стала своеобразным правом, которым можно воспользоваться, но не обязанностью. В республиках Северного Кавказа, где такая практика есть до сих пор, стараются все же этого избегать», — резюмировал Силаев.

На фоне скандала СМИ пишут, что Кадыров в 2011 году объявил о запрете кровной мести в Чечне. Однако, судя по его словам тогда, глава республики не говорил о запрете: он рассказал об успехе специальной комиссий, созданной, чтобы примирить всех «кровников» и покончить с обычаем.

«Комиссия по примирению выполнила свою главную задачу по урегулированию конфликтов на почве кровной вражды и упраздняется <...> Сегодня уверенно можно сказать, что комиссия справилась со своей задачей. В республике не осталось ни одного конфликта на почве кровной мести. Поэтому данная комиссия упразднена, а задачи по урегулированию семейных, бытовых и иных конфликтов возлагаются на руководство муфтията», — сообщил Кадыров в 2011 году.

Сам он позже называл кровную месть «единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства» и призывал не считать традицию «пережитком средневековья».