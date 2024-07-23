«Не рейдерский захват, а развод». В спор вокруг Wildberries включился Кадыров Делимханов пообещал защитить бизнес Wildberries по поручению Кадырова

В Wildberries объявили, что совместная с оператором наружной рекламы Russ компания примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. Объединение двух гигантов согласовали в Кремле, но глава Чечни Рамзан Кадыров внезапно назвал сделку «рейдрским захватом» и призвал основательницу торговой площадки Татьяну Бакальчук помириться с мужем. Владислав Бакальчук в свою очередь заверил, что будет бороться за свою семью и «сделает все, чтобы сохранить бизнес».

Что произошло

Объединенная компания ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами основного юридического лица маркетплейса — ООО «Вайлдберриз», сообщил маркетплейс.

Wildberries уже передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании — «РВБ», следует из данных системы «БИР-Аналитик».

Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы», которая должна стать конкурентом крупнейшим мировым маркетплейсам — Amazon и Alibaba. 22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, объединив рекламную инфраструктуру Russ с платформой маркетплейса.

Как писал Forbes, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян написали Владимиру Путину письмо и попросили разрешения на сделку.

Президент поручил замглавы своей администрации Максиму Орешкину поддержать объединение.

«Есть соответствующее поручение президента. Работа будет организована», — подтвердил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам собеседника Forbes, знакомого с ситуацией в Wildberries, в компании сейчас идут увольнения, а освободившиеся должности занимают сотрудники Russ.

«Вернуть в семью Татьяну Владимировну»

Однако 23 июля Рамзан Кадыров заявил, что встретился с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком, «с которым они уже знакомы около 10 лет». Тот рассказал главе Чечни, что еще с марта этого года у семьи «серьезные проблемы» как друг с другом, так и с общим бизнесом.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров в Telagram.

По его словам, активы Wildberries «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил Кадыров.

Глава Чечни назвал происходящее «крупной по масштабам страны махинацией» и пообещал сделать «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Помогать ему в этом будет «дорогой брат», депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов.

«Без всяких сомнений, все поручения <...> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!» — написал Делимханов в Telegram.

В Кремле позже заявили, что не видели обращения главы Чечни о «рейдерском захвате» Wildberries. «Нет. Не видели», — ответил Песков на соответствующий вопрос РБК.

Сооснователь Wildberries и муж Бакальчук Владислав сообщил, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения», — сказал он и добавил, что не сразу понял, что происходит, «что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане».

«Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — цитирует его слова РИА Новости.

«Было согласовано с Владиславом»

Сама Бакальчук назвала ситуацию с изменением структуры компании последствием развода.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук, прикрепив к посту фото с переговоров, на котором видно и Владислава.

В пресс-службе Wildberries подтвердили «Газете.Ru», что Татьяна Бакальчук разводится с мужем. Там отметили, что компания «продолжает работу в стабильном режиме».

«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе WB.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне Бакальчук — остальные 99%. Она занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 млрд.