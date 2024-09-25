«Благодаря этому я до сих пор жив-здоров»: Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь Бакальчук заявил, что он здоров и не находится в тюрьме благодаря Кадырову

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров фактически спас ему жизнь. За два дня до стрельбы в офисе Wildberries Бакальчук дал интервью, в котором рассказал, что после сделки WB c Russ обратился за помощью к Кадырову. «Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — сказал бизнесмен. Накануне появилась информация, что некоторые участники перестрелки имеют тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения с чеченскими властями, включая Рамзана Кадырова. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Предприниматель Владислав Бакальчук заявил, что лишь благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову до сих пор жив и не находится в тюрьме. Об этом Бакальчук рассказал в интервью каналу «Миллионщики», которое дал за два дня до стрельбы в центральном офисе Wildberries в Москве.

По словам бизнесмена, с представителями Кадырова он впервые пересекся больше восьми лет назад. С того момента у них завязалась дружба, и друзья главы Чечни помогали Бакальчукам с бизнесом.

«Когда все случилось, я пошел к нему (Рамзану Кадырову. — «Газета.Ru») за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — сказал Бакальчук.

Предприниматель выложил часть видео со своим ответом про связи с главой Чечни в свой Telegram-канал. Пост сопровождался подписью: «Рамзан Ахматович Кадыров фактически спас мою жизнь».

Стрельба в офисе Wildberries произошла 18 сентября, в ходе конфликта погибли два охранника бизнес-центра — уроженцы Ингушетии Ислам Эльмурзиев и Адам Алмазов. Из-за чего точно началась стрельба, до сих пор неизвестно. Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании. Владислав Бакальчук в свою очередь утверждал, что приехал в бизнес-центр на переговоры.

19 сентября предпринимателя задержали на 48 часов, после этого Бакальчуку предъявили обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. При этом арестовывать бизнесмена не стали.

Другие фигуранты

Кроме Бакальчука, обвинения также были предъявлены еще более 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе в офисе Wildberries. 13 из них получили административные наказания в виде 15 суток ареста. Еще троих человек, по данным ТАСС, отпустили следователи.

При этом один из арестованных на два месяца участников конфликта у офиса WB также был отпущен на свободу. Речь идет о бизнесмене Игоре Коноплеве, который владеет долей в сети кофеен «Тревелерс кофе», сообщила Baza.

По информации источника Telegram-канала, Коноплева отпустили на следующий день после того, как он был арестован. Сейчас бизнесмен находится дома, его процессуальный статус неизвестен.

«Коммерсантъ» также выяснил, что участник нападения на офис Wildberries обжаловали свои аресты, избранные Басманным судом Москвы. Одновременно с этим фигуранты уголовного дела также начали подавать заявления о заключении с ними контрактов на участие в специальной военной операции.

«Наши люди пришли не для стрельбы»

Стрельбу в офисе WB 23 сентября также обсудили представители Чечни и Ингушетии. Встреча прошла в Москве, от Чеченской Республики на ней присутствовали депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель республиканского Духовного управления мусульман Салах Межиев. Делегация Ингушетии, как сообщила «Фортанга», была неофициальной. В нее входил общественный деятель Муса Албогачиев и предприниматель Микаил Гуцериев. Часовое видео встречи опубликовал ЧГТРК «Грозный», участники говорили на родном языке.

По данным Telegrаm-канала «Осторожно, новости», который показал ролик носителю чеченского и ингушского языков, стороны обменялись взаимными претензиями. Адам Делимханов назвал «подлостью действия ингушей». Он также порассуждал об охранниках Wildberries, национальность которых «использовали для разжигания национальной розни между вайнахами».

Делимханов обвинил в эскалации конфликта депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. По словам Делимханова, именно Барахоев «поставил своих людей» на охрану московского офиса Wildberries, что в итоге спровоцировало перестрелку.

«Ингуши сказали, что это не их дело, и они не будут участвовать в этом. В обход данному слову «московские ребята», нанятые Барахоевым, решили устроить засаду на Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев»,

— приводит слова Делимханова «Осторожно, новости».

По словам депутата, охранники Бакальчука пришли в офис с юристами и сотрудниками Росгвардии «для защиты интересов» бизнесмена.

«Наши люди пришли не для стрельбы, а для отстаивания своих прав. Они не ожидали сопротивления», — заявил парламентарий.

Делимханов также утверждал, что первыми огонь открыли изнутри здания, и только после того, как в одного из охранников предпринимателя попали несколько раз, он ответил выстрелами.

Telegram-канал сообщил, что Делимханов на встрече подчеркнул, что участники перестрелки имеют тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения с чеченскими властями, включая Рамзана Кадырова. При этом, по данным «Фортанги», депутат также отметил, что конфликт не был напрямую связан с официальными представителями Чеченской Республики.

«Мы не имели отношения к этому, у Бакальчука были свои охранники, юристы и адвокаты», — заявил парламентарий.

Из пересказа встречи, который сделало издание «Фортанга», также следует, что Делимханов возмутился количеству людей, которые собрались в аэропорту встречать рейс с телами погибших охранников. На это Микаил Гуцериев ответил, что собравшиеся пришли почтить память погибших и это не межнациональная проблема.

Муса Албогачиев также заявил, что ингушская делегация прибыла на встречу с целью понять ситуацию и найти пути для разрешения конфликта. При этом, как пишет «Осторожно, новости», большую часть времени стороны обсуждали то, как важно воспитывать молодежь уважению и не вести себя агрессивно, а также затрагивали темы общей религии и единства народов. Конкретного плана действий по урегулированию ситуации никто из участников так и не предложил.