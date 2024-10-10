«Не осталось ничего, кроме фундаментов»: как ураган «Милтон» разрушает Флориду Во Флориде зарегистрировали почти 30 торнадо во время урагана «Милтон»

На Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Из-за того, что в США сейчас ночь, власти не могут точно оценить ущерб и проводить масштабные спасательные операции. В некоторых районах спасатели и полицейские даже не выезжали на вызовы из-за высокого риска для них самих. Известно о минимум двух погибших, разрушены более сотни домов.

Первые жертвы

Во Флориде мощнейший ураган «Милтон» разрушил около 125 домов, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри.

«Это пока очень грубые цифры, в основном это мобильные дома», — уточнил он.

Большие разрушения причинили торнадо, которые сопровождают ураган. Всего их зарегистрировали не менее 27 штук . Среди наиболее пострадавших — округ Сент-Люси (восточное побережье Флориды), в котором зафиксировали сразу более десятка торнадо.

«Это погодное явление не похоже ни на что другое... Мы еще даже не видели всех последствий...

От некоторых мест не осталось ничего, кроме фундаментов. Были машины, которые переворачивало и относило на сотни метров в стороны», — описал шериф округа Кит Пирсон.

В этом же районе появились первые пострадавшие. Один из торнадо снес мобильный дом престарелых Spanish Lakes Country Club. По словам Пирсона, есть «множество жертв». Шериф отказался назвать их точное число. Пожарная служба округа пока подтвердила две смерти .

Спасательные работы осложнены

К разрушенным зданиям выслали сотни спасателей, которые ищут выживших, однако любые работы затруднены в такую непогоду. Так, в городах Орландо и Тампо спасательные службы и полиция временно прекратили выезжать на вызовы из-за слишком сильного ветра. Когда центр шторма находился к юго-западу от Орландо, максимальная скорость ветра составляла около 169 км/ч , а спасатели могут безопасно работать при примерно 64 км/ч.

«Спасатели заявляли, что вряд ли будут проводить операции в разгар шторма, а это значит, что всем, кто не успел эвакуироваться, теперь придется пережидать ураган на месте»,

— предупреждал телеканал NBC.

В городе Сент-Питерсберге ураган повредил стадион, где по плану должны были базироваться спасатели, ветер сорвал его крышу (при этом никто не пострадал). «Это одно из самых сюрреалистичных явлений, что я видел», — отметил охранник-очевидец.

В округе Шарлотт из-за непогоды закрылись больницы. По словам комиссара округа Билла Труэкса, ни одной работающей больницы не осталось в радиусе примерно 50 км.

Поскольку во Флориде сейчас ночь, в целом власти смогут получить точные данные о последствиях урагана только с рассветом. Тогда спасатели начнут проводить более масштабные операции и оценивать ущерб.

«Мы не знаем, что увидим, когда наступит день», — признается председатель городского совета Тампы Гвидо Манискалко.

Справиться со стихией помогает Пентагон, в штате объявлено чрезвычайное положение, армия выслала собственные поисково-спасательные группы с вертолетами и скоростным водным транспортом. Президент США Джо Байден сообщил, что правительство готово выделить до 20 млн порций еды и 40 млн литров воды нуждающимся. Американский лидер подчеркнул, что федеральные власти будут оказывать свою поддержку «столько времени, сколько потребуется для спасения, восстановления и перестройки».

«Истинные масштабы разрушений станут известны, когда взойдет солнце, но съемочные группы и местные власти уже сообщают о затопленных дорогах, летящих обломках и значительном повреждении домов», — резюмирует CNN.

В общей сложности это уже третий ураган за год, обрушившийся на Флориду, и самый сильный из них. Последний раз штат переживал сразу три урагана за год в 2005 году.

Отключения электричества и наводнение

Ураган вызвал массовые перебои с электричеством, в некоторых округах штата оказались обесточены от 80 до 97% потребителей. Всего свет пропал у более чем 2,6 млн человек.

«Милтон» с невероятной скоростью обрывает электричество... Число отключений электроэнергии будет только увеличиваться», — указал телеканал CNN.

Помимо проблем с электричеством, город Сент-Питерсберг испытывает перебои с водой. Водопровод поврежден, а начать его ремонт специалисты смогут только, когда ситуация на улицах нормализуется. Власти попросили горожан обязательно кипятить любую воду, которую хотят использовать для бытовых нужд.

«Это всего пример нашей новой нормы: штормы становятся мощнее, движутся быстрее и подвергают нашу инфраструктуру серьезному испытанию», — прокомментировал мэр города Кен Уэлч, призвав в будущем готовиться ко все более частым подобным погодным явлениям.

Район залива Тампа вдобавок оказался под угрозой «внезапного наводнения». Всего в зоне риска более 2,5 млн человек . Людям рекомендовали перебраться на ближайшие возвышенности и не пытаться самостоятельно пересекать потоки воды.

«Вероятно, возникнет опасная для жизни ситуация с выходом рек из берегов и затоплением городских территорий, автомагистралей, улиц и подземных переходов», — заявила Национальная метеорологическая служба.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По последним данным, ураган стихает, его постоянная скорость ветра снизилась до примерно 136 км/ч, «Милтону» присвоена первая категория сложности, он движется на северо-восток Флориды. По оценкам метеорологов, властям еще долго придется разбираться с последствиями продолжительных дождей и наводнений, вызванных ураганом.

«Нам придется иметь дело со всей этой водой, которая сегодня обрушилась с неба, по крайней мере до следующей недели», — сказала координатор из Национальной метеорологической службы Дженнифер Хаббард.