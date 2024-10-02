Террористы из «Крокуса» начали давать показания друг на друга. Им продлили арест Обвиняемые в теракте в «Крокусе» свидетельствуют друг против друга на допросах

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания друг против друга, говорится в материалах суда. Им вновь продлили арест, чтобы они не могли оказывать давление и угрожать свидетелям и другим соучастникам. Следствие продлится как минимум до 22 декабря, а в деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку фигуранты активно сотрудничают со следователями.

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» дают показания друг на друга, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. В результате им всем в очередной раз продлили арест.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — говорится в документе, который появился в распоряжении агентства.

Также РИА Новости выяснило, что срок следствия продлили до 22 декабря.

В чем обвиняют фигурантов?

Следствие считает исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и в незаконном обороте оружия.

В материалах дела сказано, что фигуранты состоят в террористической группировке «Вилаят Хорасан», которая активна в Афганистане, Узбекистане и Таджикистане.

Исроил Исломов вместе с сыновьями Аминчоном и Диловаром обвиняется в пособничестве. По данным следствия, они продали террористам автомобиль Renault. Свидетели утверждают, что семья знала о готовящемся теракте. Кроме этого, арестовали арендодателя фигурантов — Алишера Касимова, он сдавал им квартиру (сейчас она арестована). Мужчина утверждает, что не знал о планах своих жильцов. Еще один обвиняемый Якубджони Юсуфзода, по версии следствия, помог исполнителям оплатить квартиру. Он также знал об их планах, так как сразу после совершения преступления хотел сбежать за границу. Родственники Юсуфзода заявили, что готовы предоставить ему свою квартиру в случае избрания более мягкой меры пресечения, передал ТАСС. Однако суд арестовал мужчину.

Кроме этого, задержаны Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов. Обвиняемые сотрудничают со следствием, поэтому фигурантов дела может стать больше.

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В отношении ЧОП «Крокус профи», которое отвечало за безопасность, также возбуждено дело об оказании некачественных услуг. В материалах среди причастных — руководство и персонал Crocus Group, в том числе владельцы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Лучший барбер — террорист

В конце сентября корреспондент РИА Новости выяснил, что в Тейково может вновь открыться барбершоп, где работал причастный к теракту Файзов. Местные жители надеются, что салон будет работать, так как там действительно хорошо стригли. Говорили и о профессионализме обвиняемого:

«Одна женщина мне даже фото показывала, как он подстриг ее сына. Говорила, вот бы найти того, кто не хуже сделает… Зачем Файзову было нужно делать то, что он сделал? Я думаю, тут вопрос денег».

При этом соседи барбера часто жаловались на шум из его квартиры, где он жил вместе с семьей. Сейчас по адресу никого нет, а местные утверждают, что родственников террориста депортировали.

51 млн рублей выплатили пострадавшим

23 сентября Crocus Group начал выплачивать пострадавшим в теракте деньги, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева (около 140 млн рублей). Они установили 12 категорий нуждающихся. В первую очередь они намерены помочь детям, которые остались без одного или обоих родителей после теракта, родителям-пенсионерам погибших и пострадавшим, которые получили серьезные травмы. Социальный фонд России при поддержке правительства Москвы и Московской области также намерен организовать выплаты.

РИА Новости выяснили, что российские страховые компании уже выплатили почти 51 млн рублей пострадавшим. В эту сумму входят выплаты родственникам погибших и компенсация банкам по ипотечным кредитам. Страховщики считают, что сумма компенсаций может увеличиться.

В «Крокусе» погиб 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. Его мать рассказала msk-1.ru, что ее заявку так и не одобрили, хотя она признана пострадавшей. На месте пожара не осталось даже ДНК мужчины, он считается пропавшим без вести. При этом у матери есть видео, на котором террористы расстреливают Максима. Мужчина получал пособие как инвалид, его перестали начислять и без свидетельства о смерти.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов 22 сентября сказал РИА Новости, что всех пострадавших, находившихся на стационарном лечении, уже выписали из больниц.

Теракт в «Крокусе»

22 марта в концертном зале «Крокус сити холл», расположенном в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около шести тысяч билетов. Кроме этого, в тот же день там проводили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, участниками были дети.

Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут, они сумели скрыться на автомобиле. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, 551 пострадали. Основные причины смерти — огнестрельное ранение и отравление продуктами горения. Само здание полностью сгорело.