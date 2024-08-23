Дерзко отвечал полиции, убегал от патрульной машины. Кто признал вину по делу «Крокуса» Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Один из предполагаемых пособников террористов, напавших на московский «Крокус», где погибло 145 человек, частично признал вину. Всего с обвинением частично согласились трое подсудимых. Еще двоих обвиняют в финансировании преступления. Изначально их задерживали за мелкие правонарушения, а затем предъявляли обвинения в связи с терактом. Один из обвиняемых на следующий день после теракта был у «Крокуса» и «дерзко» отреагировал на просьбу показать документы, а другой бросился бежать при виде патрульной машины.

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину по обвинению в содействии нападению, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — говорится в сообщении.

Ранее частично признали вину еще двое фигурантов дела Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои. Их тоже обвиняют в содействии теракту. Дела Шарипзода, Юсуфзода и Лутфуллои объединили в одно производство. Кроме того, к ним добавили четвертого предполагаемого пособника, который вину до сих пор не признал — Джумахона Курбонова.

Всем четверым уроженцам Таджикистана в августе суд продлил арест до 22 ноября, они уже обжаловали его. Все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что известно об этой четверке

Некоторых обвинили в финансировании теракта. Так, Юсуфзода, по версии следствия, за несколько дней до теракта через свою банковскую карту переводил нападавшим деньги на проживание . А после теракта перевел средства одному из исполнителей и хотел сбежать из России. Кроме того, уничтожил улики по указанию главных организаторов преступления.

«Поддерживает радикальные течения ислама, позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды», — отмечал суд.

Изначально Юсуфзода задержали за неповиновение полиции. При виде патрульной машины 25 марта, спустя несколько дней после теракта, он начал убегать, во время задержания сопротивлялся. На допросе утверждал, что боялся ответственности за нарушение миграционных правил. Однако в итоге выяснилась его связь с террористами, и мужчина стал «активно сотрудничать» со следствием, как писала пресса.

Якубджони Юсуфзода 25 лет, женат, имеет трое детей — 2018, 2020 и 2021 года рождения. Закончил только школу, неофициально трудился в России на стройке разнорабочим. Жил без постоянной регистрации. Ранее не был судим, в суде общался через переводчика.

Лутфуллои задержали на следующий день после теракта, 23 марта у здания «Крокуса». У него попросили проверить документы, на что мужчина резко отреагировал.

«Вел себя вызывающе, дерзко... Пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции», --писал ТАСС.

После задержания следствие установило, что Лутфуллои участвовал в схеме финансирования террористов — как именно, не уточнялось. В суде по мере пресечения подозреваемый стоял скованный наручниками по ногам и рукам, поскольку «ведет себя неадекватно».

Лутфуллои 24 года (по другой информации, 23). Жил с временной регистрацией в московском хостеле в районе Гольяново. Не работал, не был женат и не имеет детей, не судим. Общался в суде с помощью переводчика.

Курбонов, не признавший вину, стал последним из 12 фигурантов. Ему 21 год, жил в московском хостеле, нелегально работал, сначала также был арестован по административной статье о мелком хулиганстве. По версии следствия, предоставлял деньги для подготовки террористического акта, в том числе для обеспечения участников средствами связи.

О Шарипзоде из всех четверых меньше всего известно. Его задержали предпоследним. Впервые информация о нем появилась 5 апреля, когда пресс-служба столичных судов отчиталась об аресте мужчины. За день до этого ФСБ без имен сообщила о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске троих подозреваемых в причастности к теракту: двое переводили деньги на покупку террористам огнестрельного оружия и транспорта, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Шарипзоду пресс-служба судов при аресте назвала просто «еще одним участником подготовки теракта, как и других пособников, его обвинили по п. «б» ч.3 ст.205 УК (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть). Мужчине 23 года, безработный, без судимостей. В апреле пытался обжаловать арест, но безуспешно.

Кто еще арестован за пособничество

Это владелец машины, которой пользовались нападавшие, а также хозяин квартиры, где жил предполагаемый главарь террористов. Машина принадлежала уроженцу Таджикистана 1999 года рождения по имени Диловар Исломов. Он заявил журналистам, что продал авто незадолго до теракта брату своей жены. Источник РИА Новости уточнял, что страховой полис ОСАГО остался оформлен на Исломова (то есть по закону только он мог управлять машиной).

«Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — рассказывал Исломов.

После теракта вместе с братом Диловар сам пришел в полицию. В итоге задержали обоих, а потом и их отца. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что семья осознанно помогала террористам.

«Предоставили [нападавшим] квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — сообщил он.

Сами Исломовы отрицают вину, сейчас находятся в СИЗО.

Квартиру одному из террористов сдал 32-летний уроженец Киргизии Алишер Касимов через сервис «Авито». Сам говорит, что не знал о планах нападавших. Изначально хотел сдавать жилье только русским, но передумал, так как предложили «хорошие деньги».

«Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям!», — описывала его жена.