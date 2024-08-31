«Обжились, получили гражданство»: сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехала в Россию РИА: сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» три года живет и работает в РФ

Столичный суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», обвиняемым в поставке оружия исполнителям преступления. По данным РИА Новости, один из мужчин — Хусейн Хамидов — еще 12 лет назад переехал в Россию вместе с родителями и даже получил российский паспорт. Его сестра вместе с мужем тоже живет и работает в РФ. Фигуранты планировали устроить теракт не только в «Крокусе», но и в людном месте Каспийска.

29 августа столичный Басманный суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в концертом зале «Крокус Сити Холл». Еще как минимум три месяца Гадоев Шахромджон Насимович, Исмаилов Зубайдулло Авайдуллоевич, Солиев Мустакиме Абдуманонович, Солиев Умеджон Абдуманонович и Хамидов Хусейн Абдурасулович проведут в СИЗО. Ранее эти имена не звучали в деле.

Один из фигурантов — россиянин

Дядя Хусейна Хамидова рассказал РИА Новости, что его семья переехала из Таджикистана в Россию 12 лет назад:

«Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство».

По словам мужчины, он не видел племянника после их отъезда, поэтому о его характере рассказать не может.

Как пишет РИА Новости, сестра Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России. Об этом агентству рассказал дядя ее мужа:

«Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями».

Мужчина утверждает, что Манижа с мужем купили дом в кишлаке неподалеку от Душанбе — столицы Таджикистана. Тем не менее они там не живут.

Ловили по всей стране

Как выяснил «Коммерсантъ», 31 марта в Дагестане задержали пятерых мужчин. Следствие установило, что они помогли обеспечить исполнителей теракта в «Крокусе» оружием, патронами и деньгами. По предварительным данным, граждане и уроженцы Таджикистана (некоторые из них — с гражданством РФ), находясь в России, вступили в подразделение международной террористической организации. Два фигуранта незаконно купили оружие и патроны и спрятали в своих домах в Каспийске. Эти вещи они, по версии следствия, затем использовали для совершения теракта.

Более того, следователи выяснили, что группировка готовила теракт не только в «Крокусе». Они планировали взорвать бомбу в парке Победы или на набережной Каспийска, а затем уехать из России.

Во время допроса один из фигурантов подтвердил, что знаком с исполнителем Мухаммадсобиром Файзовым. Четверо задержанных приехали в Россию на заработки: они работали кафельщиками в Дагестане.

Теракт в «Крокусе»

22 марта в подмосковном Красногорске группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус сити холл» и начала расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» зрителей. Затем они пробрались в зрительный зал и подожгли его. В этот день в здании должны были находиться около шести тысяч зрителей концерта и участники соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Террористы пробыли в «Крокусе» около 18 минут, они сумели скрыться на автомобиле. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть несовершеннолетних, 551 пострадали. Основные причины смерти — огнестрельное ранение и отравление продуктами горения. Само здание полностью сгорело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали террористов в Брянской области. Граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова посчитали исполнителями, они признали свою вину. В тот же день задержали еще семерых, их обвинили в пособничестве терроризму. В Таджикистане также задержали несколько человек, которых подозревают в причастности к трагедии в «Крокусе».