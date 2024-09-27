HR-специалист дала советы, которые помогут найти работу без опыта

Соискателям без опыта работы важно грамотно составить резюме, чтобы быстро найти подходящее место. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, в резюме стоит указать данные об образовании, а также перечислить, в каких мероприятиях специалист участвовал и какой деятельностью занимался. Например, можно рассказать о волонтерской деятельности, предложила эксперт. Помимо этого, она советует прописать, какими навыками уже обладает соискатель.

«Например, хорошо справляется с Excel, снимает, монтирует и обрабатывает короткие видео или работает со специальными программами. Очень важно это указать в резюме. Когда нет опыта, вы продаете свои навыки и готовность развиваться в чем-то. <...> Укажите места, где проходили практику. Можно добавить контакт человека, который даст рекомендацию», — сказала Лоикова.

Она предложила искать работу на специализированных сайтах и в Telegram-каналах, а также через знакомых, и посоветовала проявлять умеренную настойчивость в разговоре с потенциальным работодателем.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне в возрасте от 50 лет востребованы в промышленности. Кандидаты с опытом или после освоения коротких программ обучения выходят на позиции токарей, слесарей, сварщиков, фрезеровщиков.

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