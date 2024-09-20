Россиянам назвали главное правило для успешного собеседования с работодателем

Один из главных способов успешного прохождения собеседования – это правильный ответ на вопрос по поводу смены работы, особенно если соискатель делал это достаточно часто. Ни в коем случае нельзя давать эмоциональных оценок коллегам и руководству на прошлой работе, рассказала RT руководитель команды карьерных консультантов центра «Моя карьера» Екатерина Желябина.

Если на старой работе руководство нарушило договор – к примеру, не выплачивало обещанную зарплату, важно не говорить об этом прямым текстом.

«Вместо: «Они мошенники, меня обманули!» лучше объяснить ситуацию в более деловом тоне: «К сожалению, изначальные договоренности о зарплате и графике работы не были соблюдены со стороны моего предыдущего работодателя, и я принял решение покинуть компанию», — объяснила специалист.

Если на предыдущем месте работы действовал временный контракт это важно указать в резюме – так компания поймет, что причина смены работы не в сотруднике, а в изначальных договоренностях. Сюда же относятся такие причины как переезд или закрытие организации.

Желябина подчеркнула, что на встрече с работодателем нужно стараться подбирать формулировки, отвечать максимально корректно. Не нужно говорить просто: «уволился по собственному желанию», так как это потенциально говорит о проблемном характере работника. Лучше постараться объяснить все, но оставаясь в рамках дипломатичности и лояльности к предыдущей работе.

Напомним, эксперты также подчеркивают, что соискателям важно уметь правильно презентовать себя на собеседовании, чтобы получить работу. Рассказать о своих достижениях, планах на приобретение новых навыков и продвижение по карьерной лестнице, выполняемых обязанностях и результатах на предыдущей работе. Лучше всего делать акцент на своих достижениях и мотивации. Рекомендуется быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать.

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