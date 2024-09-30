Выходные и праздники в октябре 2024 года: когда отдыхаем и какие даты будем отмечать Производственный календарь на октябрь 2024 года: праздники, памятные даты, выходные

Октябрь — второй месяц осени. Хотя погода в первые дни октября в центральной части России будет, по прогнозам синоптиков, непривычно теплой, поворот к зиме уже не за горами. На Руси этот месяц назывался листопадом, а еще — свадебником. Как мы будем отдыхать и работать в октябре 2024 года согласно производственному календарю, какие в этом месяце будут праздники и выгодно ли брать отпуск в октябре — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных и рабочих дней в октябре 2024 года

В октябре 31 календарный день. Согласно производственному календарю на 2024 год, из них восемь дней — выходные: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 октября.

Федеральных праздников, которые были бы официальными выходными днями, в октябре нет. Соответственно, нет и сокращенных рабочих дней, которые бывают перед праздничными днями. Нерабочие праздничные дни в России перечислены в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

В октябре 2024 года 23 рабочих дня. При 40-часовой рабочей неделе это 184 часа рабочего времени, при 36-часовой рабочей неделе — 165,6 часа, при 30-часовой неделе — 138 часов.

Выгодно ли брать отпуск в октябре 2024 года

Многие россияне выбирают октябрь для отпуска, чтобы «продлить лето» — например, поехать на южный курорт. Приятным бонусом для тех, кто собирается отдохнуть в этом месяце, станет то, что октябрь в 2024 году — один из трех самых выгодных месяцев для отпуска: в нем больше всего рабочих дней, а значит, будет выше сумма отпускных.

Помимо октября, выгодными месяцами с точки зрения отпускных выплат в 2024 году также были июль — 23 рабочих дня и август — 22 рабочих дня. Так что отпуск в октябре можно планировать без ущерба для выплат.

Праздничные и памятные дни в октябре 2024 года

1 октября — Международный день пожилых людей. Праздник отмечается во многих странах, его задача — подчеркнуть, что пожилые люди способны внести существенный вклад в развитие общества. В этот день по всему миру проходят фестивали, конференции, акции, посвященные правам пожилых людей. В России в 1992 году принято постановление «О проблемах пожилых людей», в котором 1 октября объявлено Днем пожилого человека. В нашей стране в этот праздник принято поздравлять пенсионеров — как на государственном уровне, так и в кругу семьи.

1 октября — Международный день музыки. Праздник учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году, чтобы способствовать популяризации музыкального искусства среди разных слоев населения. К этому дню приурочены знаковые события в музыкальном мире: концерты, творческие вечера. Например, в Московском международном доме музыки состоится открытие XXI Международного фестиваля «Москва встречает друзей». На ВДНХ в честь праздника готовится масштабная творческая программа.

1 октября — Всемирный день вегетарианства. Праздник появился в 1977 году благодаря Североамериканскому вегетарианскому обществу. В этот день по всему миру, в том числе в России, проходят акции и конференции с целью информирования общества о вегетарианстве.

1 октября — Международный день кофе. Хотя у кофе миллионы поклонников по всему миру, этот праздник совсем молодой. Впервые его официально отметили в 2015 году в Милане. Кстати, в разных странах существуют национальные дни кофе, и не всегда они совпадают с официальной датой. В Бразилии, например, день кофе отмечают 24 мая, а в Австралии, Эфиопии и ряде других стран — 29 сентября.

1 октября — День сухопутных войск. Памятная дата установлена указом президента в мае 2006 года. В этот день в 1550 году Иван Грозный своим указом основал первое постоянное войско — стрелецкие полки.

2 октября — День среднего профессионального образования. Праздник учрежден президентом РФ в 2022 году для развития и популяризации профобразования.

4 октября — День космических войск. Памятный день установлен указом президента в 2006 году. Он приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

4 октября — Всемирный день защиты животных. Праздник зародился во Флоренции в 1931 году на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных. Эту дату отмечают более чем в 60 странах мира.

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7 октября — Всемирный день архитектуры. Праздник отмечается с 1985 года в первый понедельник октября. В этот день в разных странах, в том числе и в России, организуют тематические выставки, конференции, форумы и экскурсии.

9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Праздник считается одним из Дней воинской славы России. Дата празднования закреплена федеральным законом в 1995 году. Битва за Кавказ считается одной из самых продолжительных за период Великой Отечественной войны: она началась 25 июля 1942 года, а завершилась 9 октября 1943 года.

9 октября — Всемирный день почты. В 1874 году в этот день был основан Всемирный почтовый союз, установивший правила обмена корреспонденцией между разными странами. Сам праздник отмечается с 1969 года.

10 октября — Всемирный день психического здоровья. Эта дата отмечается ежегодно с 1992 года при поддержке Всемирной организации здравоохранения, чтобы привлечь внимание общественности к психическому здоровью и проблемам душевнобольных людей.

11 октября — Международный день девочек. Праздник провозглашен ООН в 2011 году, чтобы обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, с которыми сталкиваются женщины в разных странах.

19 октября — Всероссийский день лицеиста. В 1811 году в этот день был основан знаменитый Царскосельский лицей. В этот день в российских школах и лицеях проходят концерты, линейки, акции, связанные с лицейскими традициями.

20 октября — День отца. Этот праздник в России молодой, его учредили в 2021 году. Согласно указу президента, он отмечается в третье воскресенье октября. Его цель — укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

28 октября — День бабушек и дедушек. Праздник существует в разных странах и отмечается в разные дни. Около тридцати стран празднуют его 28 октября.

29 октября — День рождения Комсомола. Коммунистический союз молодежи был создан в 1918 году. Для старшего поколения россиян это памятный день и повод поностальгировать о своей молодости. В этот праздник проходят конференции, встречи «комсомольцев».

30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Памятный день, установленный постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. В этот день проходят траурные акции, возложение венков к памятникам репрессированным.

31 октября – Хэллоуин. Этот праздник отмечается во многих странах мира накануне Дня всех святых. Он восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его неизменный атрибут — светильник Джека, сделанный из тыквы. Считалось, что он отгоняет от дома нечистую силу. Представители разных христианских конфессий по-разному относятся к празднованию Хэллоуина.

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Профессиональные праздники в октябре 2024 года

2 октября — День метростроителя. Профессиональный праздник всех строителей метро официально отмечается с 2023 года. Он учрежден указом президента РФ. В этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил положение о Метрострое, по сути, с этого и началось бурное развитие метростроя в нашей стране.

2 октября — Международный день социального педагога. Праздник учрежден на международной конференции в Копенгагене в 2009 году. В России он неофициальный, тем не менее, социальные педагоги в этот день проводят просветительские и образовательные мероприятия.

5 октября — День учителя. Праздник отмечается как в России, так и за рубежом с 1960-х годов. Сначала он праздновался в первое воскресенье октября. Но в 1994 году президент РФ издал указ, согласно которому для праздника была определена конкретная дата — 5 октября. Согласно опросам, это самый популярный в России профессиональный праздник.

5 октября — День работников уголовного розыска. В этот день в 1918 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР принял решение об организации Центрального управления уголовного розыска.

6 октября — День страховщика. Неофициальный профессиональный праздник всех, кто связан со страхованием: менеджеров, агентов, оценщиков и т. д. В этот день в 1921 году был создан Госстрах РСФСР.

12 октября — День кадрового работника. Неофициальный профессиональный праздник специалистов по подбору персонала, сотрудников кадровых служб.

13 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается во второе воскресенье октября. В этом году он приходится на 13-е число. В этот день поздравляют работников фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, ученых-аграриев, сельских учителей, врачей, работников культуры, а также всех, кто работает на перерабатывающем производстве. День работника сельского хозяйства отмечается с 1999 года, с момента выхода указа президента.

20 октября — День военного связиста. Профессиональный праздник, учрежденный в 2006 году указом президента. В 1919 году в этот день были образованы специальные войска связи России.

20 октября — День работников дорожного хозяйства. Праздник отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента от 23 марта 2000 года. Его отмечают дорожные строители, инженеры, проектировщики, работники предприятий дорожно-строительной отрасли.

20 октября — День работников пищевой промышленности. В СССР праздник начал отмечаться в 1966 году после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР. В этот день поздравляют всех работников предприятий общепита и пищевой отрасли в целом.

22 октября — День финансово-экономической службы. Это профессиональный праздник в Вооруженных силах РФ, установленный указом президента в 2006 году. В этот день в 1918 году был подписан приказ Реввоенсовета об учреждении финансового отдела.

23 октября — День работников рекламы. Неофициальный профессиональный праздник всех сотрудников рекламной отрасли.

24 октября — День подразделений специального назначения. Профессиональный праздник разведчиков. В 1950 году в этот день министр Вооруженных сил СССР маршал Александр Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения (глубинная разведка или разведка специального назначения) для действий в глубоком тылу вероятного противника.

25 октября — День таможенника. Праздник отмечается с 1995 года после выхода указа президента. В этот день в 1653 году по распоряжению царя Алексея Михайловича Романова появился Единый Торговый устав, в Москве и других городах с товаров стала взиматься таможенная пошлина.

27 октября — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. История этого праздника в нашей стране уходит корнями в 1970-е годы. После распада СССР его продолжают отмечать в некоторых бывших советских республиках. В России, согласно указу президента, этот день с 2012 года празднуют в последнее воскресенье октября, в 2024 году оно приходится на 27-е число.

Православные и религиозные праздники в октябре 2024 года

9 октября — День Иоанна Богослова. Православная Церковь в этот день отмечает преставление одного из 12 апостолов — евангелиста Иоанна Богослова.

12 октября — Покровская родительская суббота. Субботний день перед празднованием Покрова Пресвятой Богородицы, в который православные христиане поминают усопших. В церковных календарях упоминания об этом празднике нет, поэтому далеко не в каждом храме проводятся панихиды. Скорее всего, этот день поминовения отмечают по сложившейся многолетней традиции.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Один из самых почитаемых православных праздников, в основе которого лежит предание о явлении Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе.

Юбилеи известных людей в октябре 2024 года

5 октября — 75 лет празднует Сергей Скрипка, художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, народный артист РФ.



6 октября — 50 лет отмечает телеведущий, комментатор Дмитрий Губерниев.



6 октября — 80 лет исполняется Борису Михайлову, советскому хоккеисту, заслуженному мастеру спорта СССР (1969), заслуженному тренеру России.



10 октября — 40 лет исполняется Павлу Дурову, предпринимателю, создателю соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.



16 октября — 30 лет отмечает Никита Кологривый, российский актер театра и кино.



25 октября – 45 лет отмечает актер, сценарист, продюсер и телеведущий Михаил Галустян.



25 октября — 40 лет исполняется Кэти Перри, певице, композитору и актрисе.



28 октября — 50 лет отмечает Хоакин Феникс, американский актер, музыкант.

close Хоакин Феникс Global Look Press

Народные праздники и приметы в октябре 2024 года

3 октября — Астафий-ветряк. В этот день осенние ветры уже достаточно сильны, поэтому в народе отмечался «день мельника». Православные верующие в этот день почитают святого мученика Евстафия.

4 октября — Кондрат да Ипат (Кондратьев день). Согласно народным приметам, в праздник нельзя лениться. Благополучие и богатство ждет тех, кто будет трудиться в этот день.

7 октября — Фекла Заревница. Название пошло от зарева света: костров, свечей, ламп. Считалось удачей сыграть в этот праздник свадьбу. С этого дня начинали протапливать дома, готовясь к зиме. Православная церковь отмечает 7 октября день памяти равноапостольной Феклы Иконийской.

10 октября — Савватий Пчельник. Пчеловоды в этот день готовили ульи к зиме, а хозяйки пекли особое печенье с медом.

17 октября — Ерофеев день. В этот день на Руси нельзя было ходить в лес — считалось, что леший буянит. Свадьбы на Ерофеев день были крайне нежелательны.

25 октября — Андрон Звездочет. В этот день на Руси было запрещено ссориться, стирать, красить, обижать домашних животных, громко смеяться, гадать на картах. На Андрона Звездочета люди молились, чтобы звезда жизни человека не закатилась за гору.

Забавные и необычные праздники в октябре 2024 года