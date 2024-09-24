«Объявил себя «трехсотым». Пашаева подозревают в получении 3 млн за ранение, которого не было Mash: Пашаев мог получить 3 млн рублей из госбюджета за фиктивное ранение

Следователи подозревают, что Эльман Пашаев сымитировал получение в апреле ранения в зоне СВО, чтобы получить 3 млн рублей из госбюджета, сообщает Mash. Проверяют и его июльское заявление — тогда Пашаев в соцсетях рассказал, как выжил после прилета дрона-камикадзе, и снова оформлял выплаты. Для допроса в Москве сослуживцев «звездного адвоката» вызвали с позиций на Угледарском направлении.

Следователи подозревают бывшего адвоката Эльмана Пашаева в том, что в апреле он сымитировал получение ранения в зоне специальной военной операции, чтобы получить 3 млн рублей из госбюджета. Об этом сообщает Mash.

«Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле «трехсотым», чтобы наживиться за счет госпособия», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По данным ресурса, следователи весь день допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко и еще двоих человек.

«Также запросили дело по бойцу с позывным «Крюгер» — он работал медиком и, предварительно, мог «нарисовать» Эльману липовую справку», — информирует Mash.

О допросе нескольких сослуживцев Пашаева с Угледарского направления сообщает РИА Новости.

«Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек, в качестве свидетелей», — рассказал собеседник агентства.

Следователи, по данным Mash, проверяют еще один инцидент, о котором Пашаев рассказывал в соцсетях.

«В июле он писал в своих соцсетях, что выжил после прилета украинского дрона-камикадзе. И также пытался получить выплаты за то, что «затрехсотился». Но на новом месте — в пятой бригаде — ему отказали, заподозрив неладное».

За что арестовали Пашаева

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года.

По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

«Звездный адвокат» получил от Блиновского не менее 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов, сообщала Baza (более 46 млн рублей, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах).

Ведется расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

18 сентября Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Накануне он обжаловал свой арест.

Еще Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. По данным Telegram-канала Mash, экс-адвокат продавал дроны военным, а оплату проводил как благотворительные взносы, чтобы избежать налогообложения.

В деле Пашаева могут появиться новые эпизоды мошенничества, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Его проверят на причастность к другим аферам», — сказал собеседник агентства.

Клиенты — звезды

Эльман Пашаев — адвокат, прославившийся участием в громких процессах. Наиболее скандальный среди них — дело актера Михаила Ефремова, в июне 2020-го ставшего виновником «пьяного» ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката и пять раз он восстанавливал его в разных регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра адвокатов Минюста РФ.