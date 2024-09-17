Дело Ефремова, избиения, защита жен VIP-персон. Чем известен Эльман Пашаев

Против экс-адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он пообещал бизнесмену Алексею Блиновскому освободить его жену Елену из СИЗО за вознаграждение — а также помочь им избежать ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег. Кто такой Эльман Пашаев и чем он известен — в материале «Газеты.Ru».

За что задержали Пашаева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против бывшего адвоката Эльмана Пашаева — он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным РИА Новости, речь идет о сумме более 45 млн рублей.

«Предварительно, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей, а также $300 тыс.», — заявил источник агентства.

По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился в Москве с бизнесменом Алексеем Блиновским и убедил его, что может за определенную плату освободить его вместе с супругой Еленой Блиновской от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Как сообщил SHOT, Пашаев также обещал освободить Блиновскую из СИЗО — каким-то образом используя контракт ее мужа с Минобороны РФ (сейчас Блиновский служит по контракту в зоне СВО). Самого Блиновского признали потерпевшим по делу Пашаева: на время следствия бизнесмена могут доставить в Москву из зоны СВО, а контракт с ним — заморозить.

«По предварительным данным, Пашаев действовал по схеме «дела Ефремова» — он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение (на которое уже вряд ли рассчитывал)», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. По данным Telegram-канала Mash, экс-адвокат продавал дроны военным, а оплату проводил как благотворительные взносы в свой фонд, чтобы избежать налогообложения платежей. Как сообщил канал, юриста разыскивает Федеральная налоговая служба: он задолжал государству 707 тыс. рублей. При этом РИА Новости со ссылкой на документы пишет, что долг Пашаева превышает 39 млн рублей.

Поскольку Пашаев является военнослужащим, меру пресечения ему изберет военный суд 18 сентября. По статье о мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кто такой Эльман Пашаев

Юрист Эльман Магеррам оглы Пашаев родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая Армянской ССР. После службы в Одесском военном округе в 1991 году он работал журналистом в газетах «Ахтарыш» и «Хаг созу». Затем Пашаев перешел на службу в МВД Азербайджана.

Юриспруденции он обучался в Первом Московском юридическом институте и Московской государственной юридической академии. В Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации Пашаев освоил специальность «государственная служба кадровой политики».

В 2004 году Пашаева приняли в Московскую Коллегию Адвокатов «Эгида», а пять лет спустя он основал собственную юридическую компанию «Эльман Групп». В 2018 году юриста арестовали за вымогательство — согласно порталу «Росбалт», Пашаев требовал с адвоката Павла Дашевского $230 тыс. за якобы неисполненные обязательства в связи с делом клиентки. Впоследствии он был приговорен к году лишения свободы условно.

В 2019 году Пашаев организовал партию «Союз справедливых сил России» (СССР). На пресс-конференции он тогда заявил, что считает главной задачей не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было в нем самым хорошим — бесплатное образование и здравоохранение.

Кого защищал Пашаев

В числе клиентов адвоката были актер Алексей Панин (процесс о праве на воспитание дочери), певица Катя Лель (процесс о правах на бренд «Катя Лель»), композитор Юрий Шерлинг (процесс банка, на банкротстве которого артист потерял $5 млн), гимнастка Дарья Дмитриева (бракоразводный процесс с хоккеистом Александром Радуловым) и другие. В 2010-х юрист прославился защитой жен VIP-персон, разводившихся со своими супругами.

В 2013 году Пашаев стал известен благодаря защите жены помощника депутата Госдумы Александра Угнича Анны Лаврентьевой. Как сообщает «Росбалт», адвокат выкупил у клиентки половину дома на Рублевке и заявил прессе, что в этот коттедж ворвались неизвестные в сопровождении бывшего полномочного представителя Чеченской республики при президенте России Адлана Магомадова и самого Угнича. По словам Пашаева, эти люди его избили — и досталось якобы в том числе близким адвоката, которые находились в доме.

Год спустя Пашаев разводил Галину Васильеву с заместителем гендиректора гостиница «Рэдиссон-Славянская» Михаилом Васильевым.

Пашаев и Ефремов

Самым громким делом Пашаева за последние годы стала защита актера Михаила Ефремова. В июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет и 6 месяцев колонии. 21 августа 2020 года, до вынесения приговора, Ефремов отказался от услуг Пашаева, но спустя три дня заключил с ним новое соглашение. 14 сентября, когда артисту уже назначили восемь лет, они расстались окончательно.

close Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Агентство «Москва»

Считается, что причиной стали высказывания Пашаева в СМИ, в связи с которыми его лишили статуса адвоката. Юрист пытался доказать, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем автомобиля. По словам актера, адвокат предлагал ему «купить свидетелей» по этому заявлению. Во время допроса в полиции Ефремов заявил, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей для подкупа каждого из свидетелей, но заплатил им только по 300 тыс. рублей. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», — передал Ефремов слова адвоката.

В свою очередь Пашаев опроверг его слова и заявил, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в соцсетях сами.

По данным Минюста, Пашаев шесть раз лишался статуса адвоката и пять раз его восстанавливал.

Пашаев на СВО

В 2023 году стало известно, что Пашаев занимается доставкой помощи российским военным в зону СВО. Он подписал контракт и приступил к службе в качестве командира танка 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. По данным «СтарХита», вместе с Блиновским Пашаев занимался поставкой и сборкой беспилотников. Кроме этого, экс-адвокат вместе с бойцами выходил на разведку местности.

В апреле 2024 года Пашаев получил тяжелое ранение — после удара беспилотника ВСУ по месту расположения бригады под Угледаром экс-адвоката доставили в Москву с ранением ноги и контузией. Вскоре он вернулся в зону СВО — и снова был ранен. В июле Пашаев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника. 14 августа он заявил «Газете.Ru», что вернулся на спецоперацию:

«Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на передке. Георгиевское направление, ДНР».

В начале сентября Пашаев находился на передовой под Красногоровкой и недавно вернулся в Москву, где и был задержан сотрудниками Военного следственного комитета.