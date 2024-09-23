Дихлофос, пестициды, отрава для мух: чем могли отравиться дети в Красноярском крае Дом красноярской семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления

Следователи допросили родителей четырех погибших от отравления детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Мать и отец рассказали, что в день, когда семья почувствовала себя плохо, дети на завтрак, обед и ужин ели пельмени, родители поужинали курицей с картошкой. Выяснилось также, что в день отравления жилище обрабатывали дихлофосом – в это время дети находились на улице. После обработки помещения женщина начала готовить ужин. При этом, по ее словам, посторонних веществ в блюда она не добавляла.

В Красноярском крае следователи допросили родителей четверых детей, которые умерли после семейного ужина. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Со слов женщины, 19-20 сентября 2024 года она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу», — говорится в публикации.

На ужин женщина и ее муж ели приготовленную курицу с картошкой, дети – снова пельмени. По словам матери, посторонние вещества в блюда она не добавляла. Приправа была только в курице, уточнили в СК.

По данным РИА Новости,

на допросе муж и жена также сообщили, что в день отравления обрабатывали дом дихлофосом.

«В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — рассказала собеседник агентства.

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По данным источника RT, родители умерших детей сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии, женщина постоянно плачет, временами у нее истерические приступы.

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В прокуратуре Красноярского края сообщили, что показания родителей погибших детей о покупке в магазине куриного мяса не подтвердились. Кроме этого, стало известно, что у семьи есть свое подсобное хозяйство и домашние животные. В связи с этим правоохранители рассматривают еще одну версию случившегося — отравление семьи продуктами собственного производства.

«Заместитель прокурора края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму», — сообщили в прокуратуре.

В рамках версии отравления продуктами из магазина, ведомство поручило установить других покупателей и выяснить, жаловались ли они на состояние здоровья. В региональном СК уже сообщили РИА Новости, что никто из жителей села Красная Сопка к медикам с похожими симптомами не обращался.

Версия отравления пестицидами

В СК также отметили, что, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, дети погибли вследствие токсического действия неустановленного вещества.

«В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — рассказали в прокуратуре.

Baza со ссылкой на источник сообщила, что семья могла отравиться именно пестицидами. Предположительно, родители или дети могли случайно добавить их в еду вместо соли.

При этом сестра главы семьи Ирина в разговоре с RT сообщила, что соль стояла на стиральной машинке, а вот приправы находились на столе, рядом с ними, на микроволновке, лежала отрава от мух.

«Возможно, что яд перепутали с приправой, она была просто в целлофановом мешочке», — сказала женщина.

В СК сообщили, что все найденные в доме вещества уже отправили на химическую экспертизу для определения их состава и влияния на организм человека.