Массовое отравление шаурмой в Москве: 17 человек заразились сальмонеллезом СК РФ: число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17

В Москве зафиксировано новое массовое отравление — на этот раз шаурмой. За помощью к врачам обратились уже 17 человек, покупавших это блюдо из мяса и теста в киосках на Дмитровском шоссе на севере города. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, у пострадавших выявили сальмонеллез.

Как минимум 17 человек отравились шаурмой, приобретенной в торговой точке на севере Москвы, сообщило столичное управление СК России.

«Предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез», — заявили в ведомстве.

Все три точки быстрого питания, где покупали еду пострадавшие, находятся на Дмитровском шоссе. Сейчас там проводятся следственные действия. Следователи изучают всю необходимую документацию и изымают продукты питания.

«Известия» сообщили, что, когда силовики приехали в одну из точек, она оказалась закрыта, им пришлось спиливать замки.

В СК уже установили местонахождение владельца одной из точек общепита, в ближайшее время его доставят в следственный отдел. Идет поиск владельцев и сотрудников двух других точек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Назначен ряд экспертиз, в том числе по контролю качества продукции.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на особом контроле.

«По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С., расположенного по адресу: ш. Дмитровское, д. 157с2. В инфекционные стационары госпитализировано 14 человек», — сообщили в надзорной службе.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

По данным Telegram-канала Mash, все обратившиеся за медицинской помощью — трудовые мигранты, проживающие в хостеле «Окей».

ГОСТ на шаурму

В настоящее время в Российской системе качества разрабатывают ГОСТ на шаурму, который обозначит требования к ингредиентам и процессам изготовления блюда. Представители Роскачества уже провели проверки 29 основных брендов шаурмы и лишь в продукции одного из них не зафиксировали нарушений.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 29 июня обратился в Роскачество с призывом ускорить разработку ГОСТа. По мнению депутата, летняя жара может поспособствовать быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, что повлечет за собой риск роста числа массовых отравлений блюдом.

Вспышка ботулизма

Ситуация с шаурмой — не первое массовое отравление в столице этим летом. В середине июня в Москве и Подмосковье началась вспышка ботулизма, позже отравившихся нашли в Казани и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие покупали готовую еду через службы доставки. Общее число заболевших превысило 270 человек.

В столице госпитализация потребовалась почти 150 пациентам, из них более 30 были в реанимации. Среди прочих был госпитализирован 39-летний актер Алексей Бардуков (снимался в сериале «Диверсант», фильмах «Перевал Дятлова», «Метро», «На игре», «Палач»).

Роспотребнадзор изъял свыше 60 тонн продукции, которая может оказаться опасной. Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Карима Норматова — повара компании-поставщика «Савон-К», использовавшей при приготовлении блюд, вызвавших отравление, фасоль, в которой завелась смертельно опасная бактерия, вызывающая ботулизм. Против него возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).