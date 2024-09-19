«Убить выстрелом в затылок». В суде рассказали, как СБУ планировала избавиться от Прилепина РИА Новости: Прилепина планировали убить выстрелом в затылок в Москве

Захара Прилепина изначально планировали убить в Москве выстрелом в голову, но этот план не удалось осуществить из-за охраны писателя. Такие показания обвиняемого в покушении Алексея Пермякова зачитали в суде. В итоге ему пришлось прибегнуть к другому сценарию — подложить взрывчатку по пути следования машины писателя.

Выстрел в затылок

Писателя Захара Прилепина, чью машину подорвали под Нижним Новгородом, изначально планировали убить в Москве выстрелом в затылок . Это следует из материалов дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде, передает РИА Новости.

Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве машины Прилепина, куратор приказал приехать в Москву. Пермяков в это время находился в Нижегородской области и искал дом Прилепина.

В свою очередь, сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ) по фамилии Семенов (неизвестно, был ли он тем самым куратором, приказавшим ехать в Москву) предупредил Пермякова, что тому скоро поступят «подарки»: оружие и взрывчатка. Помимо этого обвиняемый получил сведения о том, когда будут проводиться презентации книг писателя, но план с выстрелом осуществить не удалось.

«Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной», — следует из показаний обвиняемого.

После этого Пермякова решил осуществить другой план. 6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником 27-летним Александром Шубиным, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций.

Шубин в результате взрыва погиб, Прилепин получил переломы ног. Писатель позднее рассказал, что именно он был за рулем автомобиля, а взрыв произошел под пассажирским сиденьем . За пять минут до происшествия он высадил из автомобиля свою дочь.

По данным СК, взрывное устройство заложили на пути следования писателя и привели в действие дистанционно.

Задержание Пермякова

Пермякова задержали в день теракта, он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины . По версии следствия, сотрудники СБУ обучили Пермякова стрельбе, методам сборки бомб и ведению слежки. Также кураторы снабдили обвиняемого средствами связи, оружием, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.

19 сентября в ходе судебного заседания Пермяков сообщил, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина $20 тыс. (1,8 млн рублей). При этом он заявил, что не стал бы приводить в действие взрывное устройство, если бы заметил Шубина, пишет ТАСС. Как сообщил источник, на допросе фигурант хоть и признал свою вину, но не раскаялся в попытке убить писателя .

Пермяков обвиняется в совершении террористического акта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также подделке документов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Связь покушения на Прилепина с убийством Татарского

Представитель гособвинения сообщил в суде, что следствие установило финансовые связи между участниками двух преступлений, пишет ТАСС. В частности, Пермяков получил деньги для организации убийства Прилепина от куратора, который оплачивал поездки на такси Дарьи Треповой.

В апреле 2023 года Трепова в кафе Петербурга подарила военкору Владлену Татарскому гипсовый бюст, который спустя несколько минут взорвался. Военкор не выжил, более 40 человек пострадали. По данным следствия, доставку этой статуэтки также организовал куратор Пермякова.

В январе 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении Татарского.