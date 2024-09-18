Беспилотники атаковали Тверскую область. В одном из городов объявлена частичная эвакуация В одном МО Тверской области приостановили работу детских садов из-за атаки БПЛА

В Торопце Тверской области началась частичная эвакуация из-за атаки беспилотников и последующего пожара. Обломки дронов вызвали возгорание, которое сейчас локализуется. Губернатор Игорь Руденя заявил, что для обеспечения безопасности жителей эвакуируют население из пострадавших районов. Эвакуация организована с помощью автобусов, работа школ и детских садов приостановлена.

В городе Торопец Тверской области началась частичная эвакуация жителей из районов, где системы ПВО отбивают атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На месте падения обломков дронов возник пожар, который в настоящее время локализуется.

«Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — говорится в сообщении.

Торопец расположен на западе Тверской области. На 2020 год его население составляло 11,4 тыс. человек.

План эвакуации

Администрация Торопецкого муниципального округа проинформировала жителей о необходимости срочной эвакуации из зоны крупного пожара. Сообщение об этом появилось на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Местные власти уточнили, что для эвакуации на Базарной площади уже подготовлены автобусы, которые будут двигаться по трассе М9 в сторону Западной Двины.

В свою очередь в Западнодвинском муниципальном округе области сообщили о приостановке работы школ и детских садов. В опубликованном заявлении подчеркивается, что образовательные учреждения в этот день будут закрыты.

Ночная атака беспилотников

Первое сообщение об атаке БПЛА на Тверскую область поступило в 3:31. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что на место происшествия выехали все экстренные службы, включая руководство ГУ МЧС по региону.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы. <...> Ведутся работы по локализации пожара. Ситуация находится на контроле», — заявил он.

В ночь на 18 сентября атакам беспилотников подверглись и другие регионы России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитии трех дронов, уточнив, что примерно за час до этого были уничтожены еще десять беспилотников.

Еще один дрон был сбит над Тульской областью, сообщали в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.

В районе 02:00 мск губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о нейтрализации семи БПЛА средствами РЭБ и ПВО над городами Ельня и Рославль. Ночью один дрон сбили также над Орловской областью.

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов. Два из них пытались нанести удары по Конаковской ГРЭС. Один беспилотник упал в районе газораспределительной станции, которая снабжает гидроэлектростанцию, другой упал непосредственно на территории самой ГРЭС.