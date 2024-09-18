В одном из округов Тверской области приостановили работу школ и детсадов

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановили работу школ и детских садов 18 сентября. Об этом сообщается на странице администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — говорится в заявлении.

Ночью украинские беспилотники атаковали Тверскую область. Глава региона Игорь Руденя заявил, что принял решение частично эвакуировать население из Торопца, где отражали массовую атаку БПЛА.

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов. Два из них пытались нанести удары по Конаковской ГРЭС. Один беспилотник упал в районе газораспределительной станции, которая снабжает гидроэлектростанцию, другой упал непосредственно на территории самой ГРЭС.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.