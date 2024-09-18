Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из округов Тверской области приостановили работу школ и детсадов

В одном МО Тверской области остановили работу школ и детсадов после атаки БПЛА

close
Pixabay

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановили работу школ и детских садов 18 сентября. Об этом сообщается на странице администрации округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — говорится в заявлении.

Ночью украинские беспилотники атаковали Тверскую область. Глава региона Игорь Руденя заявил, что принял решение частично эвакуировать население из Торопца, где отражали массовую атаку БПЛА.

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов. Два из них пытались нанести удары по Конаковской ГРЭС. Один беспилотник упал в районе газораспределительной станции, которая снабжает гидроэлектростанцию, другой упал непосредственно на территории самой ГРЭС.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами