«У меня плохое предчувствие»: Маск отреагировал на слова Путина про участие НАТО в конфликте Илон Маск опасается слов Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Илон Маск выразил обеспокоенность заявлением Владимира Путина о возможном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине. На своей странице в X он признался, что у него «плохое предчувствие» после того, как Путин заявил, что удары по РФ дальнобойным оружием могут означать прямое участие альянса «в войне против России».

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения по поводу заявления президента России Владимира Путина о возможном прямом участии Запада в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X.

В своем посте Маск отреагировал на фрагмент интервью российского президента, который был опубликован одним из пользователей. В нем в том числе утверждалось, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могут начать Третью мировую войну, если разрешат Киеву наносить удары по территории России дальнобойным оружием.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск. С ним согласился основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком.

О чем говорил Путин

Накануне президент Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

По его словам, Украина не способна самостоятельно проводить такие удары, так как для этого необходимы данные со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал президент в интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Путин подчеркнул, что это изменит саму природу конфликта, превратив его в противостояние между Россией и НАТО.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил президент.

Лондон разрешил бить ракетами Storm Shadow

За день до этого издание The Guardian со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Великобритания одобрила Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

В статье о визите 11 сентября госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев отмечается, что они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения применения западного дальнобойного оружия против России.

Газета уточнила, что совместный визит Блинкена и Лэмми был обусловлен тем, что по вопросу использования Киевом ракет Storm Shadow принято положительное решение. При этом источники подчеркнули, что официального заявления до сих пор не было, потому что это могло бы быть воспринято как излишняя провокация.

В свою очередь Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, заявила, что «не будет обсуждать гипотетические вопросы или внутренние политические обсуждения».

В последний раз официальные комментарии США касательно ударов по территории России прозвучали накануне от заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Пателя. Он подчеркнул, что американские власти пока не готовы снять ограничения для Вооруженных сил Украины на использование американского вооружения для атак на российские цели .

«У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь делать предположения», — заявил он.

Патель заключил, что позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной.