«Слишком провокационно». Британия разрешила ВСУ удары вглубь РФ, но боится объявить об этом Guardian выяснила, что Британия разрешит ВСУ бить Storm Shadow вглубь России

Решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, утверждают источники The Guardian. Ранее предполагалось, что о снятии ограничений объявят после переговоров Джо Байдена и Кира Стармера 13 сентября, однако, по данным газеты, от «излишне провокационных» заявлений отказались. Кроме того, как пишет Bloomberg, сначала Киев должен представить план будущих атак.

Великобритания решила удовлетворить просьбу Украины дать разрешение бить ракетами Storm Shadow по целям в России, пишет The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации издания, несмотря на то, что принципиальное согласие уже есть, об этом не будет публично объявлено 13 сентября после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как ожидалось ранее. В ходе короткого визита Стармера, который будет его второй поездкой в США в качестве премьер-министра, пресс-конференция не запланирована.

Источники газеты отмечают, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским «не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow».

В то же время было принято решение, что публичное заявление о разрешении использования ракет большой дальности в Киеве будет «излишне провокационным».

The Guardian пишет также, что ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль (305 км), будут по-прежнему действовать, чтобы избежать «безрассудных» или «ненужных» атак.

А что Белый дом?

Госсекретарь США Энтони Блинкен «сделал самый решительный намек» на то, что Белый дом собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия, поставляемого Западом, для ударов вглубь российской территории, отмечает издание.

Выступая в Киеве, Блинкен подчеркнул, что США «с первого дня» были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя на Украине. «Мы продолжим это делать», — пообещал он.

Как сообщает Bloomberg, в Вашингтоне хотят, чтобы до снятия ограничений Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России.

«США планируют подтолкнуть Владимира Зеленского к тому, чтобы он подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России, прежде чем согласиться снять ограничения на использование оружия большей дальности, предоставляемого Вашингтоном и союзниками», — говорится в публикации.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Оптимизм Запада»

Сам Зеленский 11 сентября заявил, что решение по снятию ограничений по ударам дальнобойным оружием вглубь России зависит от «оптимизма» украинских партнеров, а не от его собственного оптимизма.

«Оптимистичен ли я относительно их решения позволить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма», — сказал он перед переговорами с Блинкеном.

Политик также выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников.

«Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам наибольшую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее, и мы не можем победить без нее», — заключил украинский лидер.

В середине июня руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием. По его словам, такие удары «уже чувствуются».

Тогда Буданов выражал уверенность, что удары возымеют свой эффект и «точно облегчат ситуацию» на фронте для Украины.

В том же месяце президент Владимир Путин подчеркнул, что удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время общения со СМИ во Вьетнаме российского лидера спросили, можно ли считать обстрелы Белгорода и в целом российской территории актом агрессии. «Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем... Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, но я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической республикой, и я этого не исключаю», — ответил Путин.