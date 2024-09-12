«У меня проблемы с сыном». Мать лидера РДК Капустина выписала его из квартиры Суд выписал из квартиры в Москве лидера РДК Капустина по иску матери

Суд выписал главу РДК* Дениса Капустина из московской квартиры по просьбе его матери. Мужчина давно живет на Украине, в России его заочно приговорили к пожизненному заключению. Мать еще несколько лет назад признавалась, что у нее «проблемы с сыном», который был футбольным фанатом и радикалом. В 2023 году основанный Капустиным РДК напал на приграничные села в Брянской области и совершил рейды в Белгородскую область. Также, по данным ФСБ, мужчина планировал покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева.

Перовский суд Москвы выписал из квартиры главу воюющего за Украину «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, сообщило агентство ТАСС.

Иск в суд направила мать Капустина Мария Корчагина. Она заявила, что Капустин не подал заявление о принятии наследства и не изъявил желания вступить в права наследования. Кроме того, по месту регистрации в квартире он никогда не проживал и расходов по ее содержанию и ремонту не нес.

Женщина также отметила, что сейчас ее сын постоянно живет не в России. Все эти доводы суд посчитал весомыми и снял Капустина с регистрационного учета. В решении суда говорится, что обсуждаемая квартира находится в Новогиреево по адресу Зеленый проспект, дом 39 к. 4.

В конце февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за государственную измену, попытку теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ и создание террористического сообщества.

Еврейский беженец, фанат и радикал

Капустин родился в Москве в 1985 году, в 2001 году его семья переехала в Германию как «еврейские беженцы» . Подростком он присоединился к ультраправым немецким футбольным фанатам. Самим футболом не интересовался, только насилием.

«Я не люблю футбол, я люблю мордобой <...> Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен», — говорил Капустин в интервью.

Кроме футбольных драк, по собственным словам, занимался тем, что «бил морды мигрантам». Спустя несколько лет вернулся в Россию и решил зарабатывать деньги на своих увлечениях. Молодой Капустин основал в 2007-2008 годах турнир боев без правил «Дух воина» и марку одежды для правых White Rex. Параллельно подрабатывал уборщиком и вышибалой, часть денег на бизнес занял у родственников. Идея выстрелила, бренд White Rex стал очень популярным, а «Дух воина» проходил за границей, например, в Риме.

Организаторы старались открыто не пропагандировать национализм, хотя на турнире выступал сам Максим Марцинкевич («Тесак»), да и в целом, как описывала газета «Коммерсантъ», «приходили только те, кто уже имеет конкретные взгляды». Отсутствие публичной пропаганды позволяло избежать проблем с полицией и даже сотрудничать с властями. Так, White Rex поддерживал Фонд развития спорта и патриотизма вице-президента Федерации профессионального бокса России.

Сам Капустин на волне популярности начал скрывать личность и возраст, представлялся как Никитин. White Rex и дружба с футбольными хулиганами и правыми экстремистами по всей Европе сделали его одним из самых узнаваемых и влиятельных активистов этой среды.

В 2019 году СМИ связывались с матерью Капустина — тогда она жила в Германии. В разговоре с немецким Der Spiegel женщина заявила, что у нее «проблемы с сыном», но не пояснила, что имеет в виду, захлопнув перед журналистами дверь.

Проблемы с властями и создание РДК

Первое известное уголовное дело на Капустина завели в Германии в 2014 году за драку футбольных фанатов. В 2019-м ему закрыли въезд в ЕС из-за «стремления нарушить основы свободного демократического строя». Сам мужчина к тому моменту уже жил на Украине, куда переехал в 2017-м по приглашению местных неонацистов. В 2018 году Капустина задержали на Украине по подозрению в изготовлении амфетамина, на пару лет он пропал из публичного поля.

Снова привлек к себе внимание в 2021 году призывами громить киевские ночные клубы за поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и нападением на марш последних. После начала СВО заявил о поддержке Украины, объяснив это тем, что Россия «относится к националистам плохо». При этом признавался, что «кайфует от войны».

Он создал РДК, вступить туда могли только «этнические русские, граждане РФ». Широкому кругу «корпус» оставался неизвестен до нападения на приграничные села в Брянской области весной 2023 года. Тогда группа боевиков вместе с Капустиным пересекла границу, чтобы снять пропагандистские видео и фото в местных населенных пунктах. Нападавшим удалось вернуться на Украину, позже, весной и летом, РДК совершил рейды в Белгородскую область.

По данным Федеральной службы безопасности, в 2023-м Капустин также готовил покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, преступление удалось предотвратить.