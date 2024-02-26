Актер из «Глухаря» получил пожизненный срок за госизмену. Он участвовал в украинских рейдах в Россию Актер Канахин получил пожизненный срок за нападение на брянские села

Актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене. Следствие установило, что он в составе отряда украинских диверсантов как минимум дважды нападал на российские села. Во время судебного заседания был также допрошен тайный свидетель, который следил за соцсетями обвиняемого. В настоящее время актер находится на Украине, куда переехал более 10 лет назад после того, как перестал получать роли в кино.

Приговор перебежчику

Актер из российского сериала «Глухарь» Кирилл Канахин заочно приговорен к пожизненному сроку за государственную измену, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Мужчину признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) за переход на сторону противника: в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) он участвовал в боях с ВС РФ на Херсонском направлении, а также в рейдах на Брянскую и Белгородскую области.

По информации агентства, на заседании допросили тайного свидетеля, который следил за социальными сетями 41-летнего актера. Сам Канахин на заседании не присутствовал. Адвокаты подсудимого настаивали на его оправдании из-за недоказанности вины. Согласно приговору, перебежчик в случае задержания должен отбывать наказание в колонии особого режима.

Бои против ВС РФ

По версии прокуратуры, Канахин уехал из РФ на Украину. В августе 2022 года он присоединился к РДК.

Как рассказали ТАСС в московской прокуратуре, Канахин в начале 2023 года участвовал в боевых действиях против ВС РФ в Херсонской области. Затем, согласно материалам дела, 2 марта прошлого года вместе с 30 участниками РДК атаковал Климовский район Брянской области, а 22 мая — напал на село Грайворон в Белгородской области. При этом он в составе группировки незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боях против ВС РФ.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил против актера уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия, совершенные группой лиц).

В октябре 2023 года дело завели уже сотрудники ФСБ, обвинив Канахина в госизмене, а также в обучении проведению теракта и участии в признанной в России террористической организации (26 февраля военный суд рассматривал объединенное уголовное дело).

В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил его под стражу. Канахин числится в международном розыске.

От актера до инструктора по йоге

В федеральной службе уверены, что в противостоянии с ВС РФ РДК подчиняется командованию ВСУ. Участники террористической группировки не скрывали свои личности, появляясь перед объективами фото- и телекамер с опознавательными знаками украинской армии на форме. Именно благодаря таким кадрам Канахина, использовавшего позывной Крест, опознали российские спецслужбы. В том числе среди нападавших присутствовал основатель группировки Денис Капустин. Его 16 ноября 2023 года тоже приговорили к пожизненному заключению по той же статье, что и актера.

Telegram-канал Shot со ссылкой на двоюродного и троюродного братьев Канахина написал, что актер перебрался на Украину еще в 2012 году.

За некоторое время до переезда ему перестали давать роли в кино, поскольку он нанес почти на все свое тело татуировки. Мужчину охарактеризовали как замкнутого, он легко подвергался чужому мнению.

Занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего мать думала, что сын работал инструктором по йоге в Одессе.

Кирилл Канахин родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году отучился на актерском факультете Театрального училища имени Щепкина. Устроился на работу в труппу Театра Луны. На сайте учреждения в настоящее время никаких упоминаний о Канахине нет.

В сериале «Глухарь» Канахин сыграл эпизодическую роль. Также он появлялся в российских многосерийных проектах «Простые истины», «Клуб», «Участковый», «Чужие крылья».